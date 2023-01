Fiume di nomi, famosi e un po’ meno, per i duetti che caratterizzeranno la terza serata, quella di giovedì 9 febbraio, del Festival della Musica Italiana. Dopo le prime indiscrezioni spifferate da Il Giornale, Fiorello ha confermato gli spoiler delle ultime ore dicendosi “un uomo distrutto, non ci ho dormito stanotte”. Spettava a lui, infatti, svelare i duetti, ma la stampa è arrivata con un po’ di ore di anticipo.

A salire sul palco dell’Ariston con Gianluca Grignani c’è Arisa, mentre Emma e Laura Marzadori accompagneranno Lazza.

I Coma Cose saranno in coppia con Baustelle, Tananai con Don Joe, i Cugini di Campagna con Paolo Vallesi e Mr Rain con Fasma.

Attesissima l’esibizione di Giorgia con Elisa, mentre gli Articolo 31 canteranno con Fedez, e Lorella Cuccarini con Olly.

Mara Sattei sarà al Festival con Noemi, Ultimo con Eros Ramazzotti, Madame con Izi, Shari con Salmo, Sethu con BNKR44, Leo Gassman con Edoardo Bennato e Quartetto Flegreo, mentre Colla Zio con Ditonellapiaga.

Particolare la scelta dei Modà, sul palco con Le Vibrazioni. LDA farà coppia con Alex Britti, Gianmaria con Manuel Agnelli, Mr. Rain con Fasma, Rosa Chemical con Rose Villain. Infine, Paola e Chiara si esibiranno con Merk e Kremont.

