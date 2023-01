Ecco la storia vera di Green Book e le differenze che ci sono tra il film e i fatti realmente accaduti a Don Shirley.

Green Book è stato uno dei film più acclamati del 2018 ed è stato capace di vincere anche tre Premi Oscar tra cui quello per il Migliore Film. Un vero successo diretto da Peter Farrelly che ha raccontato la storia vera di Don Shirley e di Tony Lip. Ci sono però anche tante differenza tra ciò che è stato raccontato nella pellicola e i fatti realmente accaduti, tanto che dopo l’uscita del film nelle sale cinemtatografiche la famiglia di Don Shirley ha mosso diverse critiche. Vediamo allora la storia vera di Green Book e le differenze con il film.

La storia vera di Green Book e le differenze con il film

In Green Book la trama segue il viaggio attraverso gli Stati Uniti di Don Shirley con il suo autista, Tony Lip (interpretato da Viggo Mortensen), da nord a sud negli Stati Uniti. Il rapporto tra i due lo vediamo diventare sempre più stretto, tanto che alla fine diventano veri e propri amici.

Viggo Mortensen

Proprio questo rapporto tra Don Shirley e il suo autista è stato al centro di un dibattito dei famigliari che hanno definito il film “una valanga di bugie” in quanto, stando alle loro parole, quello tra i due protagonisti della pellicola nella realtà era solo un normale rapporto tra datore di lavoro e dipendente.

In realtà è successivamente emerso su interno un file audio in cui lo stesso Don Shirley affermava che “non è mai stato un rapporto tra datore di lavoro e impiegato quello con Tony, la mia vita era nelle sue mani”. I rapporti tra Don Shirley e i suoi famigliari in realtà non erano buone e per questo motivo le versioni non coinciderebbero.

