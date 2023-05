Dal 10 giugno 2023 Drusilla Foer inizia il suo tour teatrale in giro per l’Italia: ecco tutte le date del suo spettacolo Eleganzissima.

Drusilla Foer è uno dei personaggi dello spettacolo italiano più amati e il Festival di Sanremo 2022, nella quale è stata una delle co-conduttrici di Amadeus, le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Dal 10 giugno torna a teatro con il suo spettacolo, Eleganzissima, con cui sarà in tour per tutta l’estate in vari teatri italiani, da nord e sud. Eleganzissima è un viaggio nella vita di Drusilla Foer tra l’Italia, l’Europa e l’America, ricco di aneddoti che hanno divertito il pubblico. Vediamo allora quali sono tutte le tappe e i teatri nei quali Drusilla Foer si esibirà in questa estate 2023.

Eleganzissima: le date di Drusilla Foer a teatro

Ecco quali sono tutte le date dello spettacolo Eleganzissima di Drusilla Foer in giro per l’Italia: si parte il 10 giugno dal Gran Teatro Morato di Brescia e si finisce il 6 agosto al Teatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea, in provincia di Catania:

Drusilla Foer

10.06 Brescia – Gran Teatro Morato www.ticketmaster.it

15.06 Sordevolo (BI) – Anfiteatro Giovanni Paolo II www.ilcontato.it

22.06 Ferrara – Ferrara Summer Festival

05.07 Piazzola sul Brenta (PD) – Anfiteatro Camerini www.ticketmaster.it

06.07 Udine – Piazzale Castello www.ticketmaster.it

09.07 Villafranca (VR) – Castello Scaligero www.ticketmaster.it

12.07 Piacenza – Cortile Palazzo Farnese

15.07 Porto Recanati (MC) – Arena Beniamino Gigli www.ciaotickets.com

16.07 Cesena (FC) – Piazza del Popolo

19.07 Varese – Giardini Estensi

20.07 Firenze – Musart Festival, P.za della SS. Annunziata

21.07 Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini

23.07 La Spezia – Piazzale Europa www.vivaticket.com

26.07 Melpignano (LE) – Palazzo Marchesale

27.07 Taranto – Villa Peripato www.teatrorfeo.it

28.07 Barletta – Fossato del Castello www.ciaotickets.com

30.07 Ostia Antica (RM) – Teatro Romano

05.08 Milazzo (ME) – Teatro al Castello www.ctbox.it

06.08 Zafferana Etnea (CT) – Teatro Falcone Borsellino www.ctbox.it

Riproduzione riservata © 2023 - DG