Dopo il successo di Sanremo 2022, la nobildonna toscana torna a teatro con un nuovissimo spettacolo di cui è protagonista.

Drusilla Foer torna al suo primo amore: il teatro. Dopo il successo sul palco dell’Ariston che l’ha resa nota e amatissima dal pubblico per la sua “unicità”, la nobildonna salirà sul palco con uno spettacolo teatrale intitolato Eleganzissima.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Ecco i dettagli del nuovo spettacolo teatrale di Drusilla

Il nuovo spettacolo di Drusilla Foer Eleganzissima, parla proprio della nobildonna, della sua vita divisa tra Italia, Cuba e America. Una vita esilarante e ricca di colpi di scena, interpretata con maestria, eleganza ed ironia. Lo spettacolo è già andato in sold out in tutta Italia, segno di quanto sia apprezzata l’artista dal pubblico.

Come riporta specialmag.it: “Il pubblico si trova quindi coinvolto in un vero e proprio viaggio temporale tra i luoghi della sua esistenza. Un’esperienza al limite tra il verosimile e l’inverosimile che porta agli spettatori non solo risate e comicità, ma anche momenti intensi e commoventi. Nelle ultime ore, Drusilla ha lanciato la bomba: “Eleganzissima” è pronto a ritornare d’estate nei teatri open air e spazi più prestigiosi d’Italia. Per ora le date confermate sono dieci, ma niente esclude l’ipotesi che queste possano aumentare.”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG