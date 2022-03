Ecco le prime indiscrezioni su cosa accadrà nella prossima puntata di Uomini e Donne: la coppia Nadia-Massimiliano potrebbe uscire insieme, mentre Ida dovrebbe dare l’esclusiva ad Alessandro.

Uomini e Donne torna con un nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. In base alle anticipazioni che circolano sul web, questa puntata si incentra sul trono over. In particolare sulle coppia Nadia- Massimiliano, Alessandro-Ida. Sembra che ci saranno dei colpi di scena da parte di questi protagonisti.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Cosa accadrà a Uomini e Donne oggi?

Nelle scorse puntata Ida Platano aveva dichiarato di voler conoscere altri uomini oltre ad Alessandro, ma al cavaliere non è piaciuto questo gesto. Sembra che la dama oggi, decida di accontentarlo concedendogli l’esclusiva, come la prenderà Alessandro? I due usciranno dal programma?

Su di loro non ci sono certezze, ma a quanto pare Nadia e Massimiliano sono sempre più vicini a laciare lo studio. In base ai rumor sembra che i due siano molto presi e che il cavaliere chieda alla dama di uscire dalla trasmissione per vivere fuori la loro storia. Nonostante una prima titubanza, Nadia accetterebbe di andare via con Massimiliano.

Per il trono classico si dovrebbe assistere all’esterna di Matteo Ranieri con un’altra corteggiatrice mentre Federica è ancora a casa. Cosa è successo tra loro, la corteggiatrice napoletana tornerà in studio per il tronista?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG