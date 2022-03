Sta per arrivare il serale di Amici 21, ma il trio di giudici ancora non è stato confermato e nuovi rumor parlano dello scontento di Maria De Filippi. Ecco cosa si dice.

Maria De Filippi è pronta a tornare in prima serata con Amici 21, presentando il 19 marzo il serale del talent show più longevo della televisione italiana.

Tornerà la vera e propria gara su Canale 5, in cui i giovani talenti della scuola di Cinecittà si scontreranno tra loro per poter vincere il premio tanto ambito. Ma qualcosa non sta quadrando in questi giorni, come riporta Dagospia. Il sito web, infatti, riporta che Maria De Filippi ha detto “no” a un noto cantante, proposto per essere giudice:

“Un cantante insospettabile sarebbe stato proposto nelle scorse settimane a Maria De Filippi per il serale di Amici 21. La conduttrice avrebbe risposto picche, di chi stiamo parlando“

Non si sa l’identità di questo cantante, la notizia potrebbe anche non essere vera, ma non stupirebbe se la De Filippi stesse cercando con cura chi potrà occupare la poltrona rossa per giudicare i suoi ragazzi.

Sappiamo che molto probabilmente tornerà Stefano De Martino, che già ha partecipato al programma come giudice lo scorso anno.

