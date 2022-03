In questi giorni, la Rai è stata costretta a rivedere tutta la programmazione, ma ora arriva la data d’uscita di Don Matteo 13.

A causa del conflitto tra Russia e Ucraina, la Rai ha dovuto cambiare il palinsesto degli ultimi giorni e quindi anche la messa in onda di molte fiction amate dal pubblico.

Lo scorso giovedì 24 febbraio la penultima puntata di Doc – Nelle tue mani 2, ad esempio, non è andata in onda. La Rai, infatti, ha deciso di dare immediata visibilità alla guerra tra Ucraina e Russia. Quella sera è andato in onda uno speciale del TG1, proprio sulla crisi che ha messo in apprensione il mondo intero.

Tutti questi cambiamenti, però, hanno fatto sì che la nuova stagione di Don Matteo, quella in cui vedremo Raoul Bova nei panni di un nuovo prete, non è andata ancora in onda.

La prima puntata sarebbe dovuta andare in onda, come da programma, il prossimo 10 marzo, ma ora la data è cambiata. Infatti, Don Matteo 13 verrà mandata in onda a fine mese, ovvero il 31 marzo. Le puntate in programma sono dieci, ma il 12 maggio non andrà in onda perché su Rai 1 ci sarà la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest.

