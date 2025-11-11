Dove vive Cesare Cremonini, la casa dove nascono le sue canzoni e si accende l’ispirazione

Tra le luci di Bologna e il profumo del mare lucano, Cesare Cremonini ha costruito i suoi rifugi dell’anima: dove vive il cantautore.

Dalle finestre che si affacciano sui colli bolognesi al terrazzino bianco di Maratea, ogni casa di Cesare Cremonini racconta un frammento della sua storia. Qui il cantautore scrive, sogna e ritrova la quiete dopo i tour. È tra il suono del suo pianoforte e la luce che filtra dalle tende che nascono melodie destinate a diventare inni generazionali. Scopriamo, dunque, dove vive Cesare Cremonini.

Dove vive Cesare Cremonini

C’è un momento della giornata, quando il sole cala lento dietro i colli di Bologna, in cui Cesare Cremonini si siede al suo pianoforte e lascia che la luce filtri tra le tende.

È in quell’istante sospeso, come lui stesso ha raccontato ai suoi fan, che spesso nascono le sue melodie più intime.

L’artista vive in una casa che sembra respirare con la città: un palazzo storico, dalle tonalità calde, che un tempo ospitava un convento e oggi presenta spazi luminosi, ricchi di storia e ricordi personali. Da una finestra, inoltre, si intravede l’asilo dove giocava da bambino.

Un rifugio sui colli tra silenzio e creatività

Durante il lockdown del 2020, Cremonini aveva raccontato come la sua casa, affacciata sui colli, gli avesse offerto un senso di quiete raro.

“Mi sento un privilegiato“, aveva detto, consapevole del legame speciale che lo unisce a quel paesaggio dolce e silenzioso. È un luogo che sembra racchiudere entrambe le anime dell’artista: quella cittadina, vibrante e nostalgica e quella più contemplativa, immersa nella natura.

Tra le pareti della sua abitazione bolognese, i pomeriggi di luce e musica diventano spunti per nuove canzoni, come Colibrì, nata in un pomeriggio di fine estate.

Non c’è solo Bologna nella geografia affettiva di Cesare Cremonini. A Maratea, dove ha trascorso parte della sua infanzia, il cantautore conserva un’altra casa piena di ricordi.

È lì, tra il profumo del mare e il silenzio delle estati del Sud, che sarebbe nata una delle sue hit più amate, Vorrei. Su quel terrazzino affacciato sul centro di Fiumicello, una bouganville rampicante colora le giornate e incornicia il muro bianco della casa.