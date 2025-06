Ecco svelato il significato di “Marmellata #25”, un brano di Cesare Cremonini che riflette sul senso di solitudine dopo la fine di un’amore.

Pubblicata il 16 maggio 2005 come primo singolo dell’album Maggese, “Marmellata #25” è una delle canzoni più iconiche di Cesare Cremonini. Il titolo fa riferimento all’età dell’artista al momento della scrittura del brano, che racconta la fine di una relazione e il processo di elaborazione del dolore. Vediamo più nel dettaglio qual è il significato della canzone.

“Marmellata #25” di Cesare Cremonini: il significato della canzone

“Marmellata #25” è una composizione che nasce dal cuore spezzato e dalla penna di Cesare Cremonini, a seguito della fine della relazione con la sua fidanzata. La canzone è un tuffo nell’universo emotivo del cantautore, che si ritrova ad affrontare la solitudine e il ricordo costante della persona amata attraverso oggetti quotidiani che ne evocano la presenza.

Cesare Cremonini – www.donnaglamour.it

Ci sono le tue scarpe ancora qua, ma tu non sei passata

Ho spiegato ai vicini ridendo che tu non ci sei più

La descrizione di elementi come le scarpe della fidanzata, la sua patente rosa, un libro letto insieme, diventano simboli potenti di un amore perduto ma ancora vivido nella memoria. Quello che emerge dal brano è un messaggio di speranza, quasi terapeutico, che sottolinea come il tempo e il confronto con i propri sentimenti possano essere alleati preziosi nel superamento del dolore.

Ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata

Quella che mi nascondevi tu l’ho trovata

Cremonini, attraverso la metafora della marmellata, simbolo di dolcezza e conforto, invita l’ascoltatore ad accettare i ricordi come parte di sé, non più fonte di sofferenza ma compagni di un percorso di crescita personale. Mangiare “chili di marmellata” diventa un gesto simbolico per colmare il vuoto lasciato dall’assenza dell’amata e per ritrovare un senso di benessere personale.

Il testo della canzone

Ci sono le tue scarpe ancora qua, ma tu te ne sei già andata

C’è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più

C’è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata

E nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu, l’ho fumata

Continua per il testo integrale