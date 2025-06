Referendum, non è solo una votazione: il significato e quando si usa

Cosa significa referendum? Quasi tutti conosciamo il suo valore in riferimento alle votazioni, ma non l’altro significato.

Oggi quando sentiamo pronunciare la parola referendum diamo per scontato che in ballo ci sia una votazione a cui siamo chiamati a rispondere con un “sì” o un “no”. Eppure, non sempre è così. Questo è il significato più noto, ma non l’unico.

Origine : dal latino;

: dal latino; Quando si usa : per indicare una votazione diretta su un particolare tema tramite un quesito con due opzioni opposte;

: per indicare una votazione diretta su un particolare tema tramite un quesito con due opzioni opposte; Lingua : italiano;

: italiano; Diffusione: Italia.

Cosa significa referendum: la definizione e perché si dice così

La parola referendum ha origine dal verbo latino refero, che significa riporto, e sta a indicare una votazione diretta da parte degli elettori tramite una specifica domanda o proposta a cui si può rispondere sì o no.

Il termine è stato coniato intorno all’Ottocento, partendo dalla locuzione latina ad referendum, letteralmente tradotto con per riferire. All’epoca, pronunciando questa espressione si faceva richiesta di documenti o informazioni, oppure si esprimeva lo spirito con cui si accoglieva una proposta.

Senza troppo allontanarsi dal significato di un tempo, oggi con la parola referendum si indica un istituto giuridico per il quale è consentita o richiesta agli elettori una decisione su determinate questioni.

Referendum: il significato meno conosciuto ed esempi d’uso

Mentre tutti sanno cosa significa referendum in relazione alle votazioni, in pochi sanno che la stessa parola può essere utilizzata anche in ambito statistico. Generalmente, si usa nelle indagini che coinvolgono l’opinione pubblica, come le ricerche di mercato, che avvengono a mezzo telefonico o postale.

Di seguito, alcuni esempi d’uso:

“Tutti gli elettori sono chiamati a votare al prossimo referendum“;

“Il referendum che è stato indetto non mi trova assolutamente d’accordo, quindi non andrò a votare“;

“Mi hanno telefonato per un referendum, una ricerca di mercato molto interessante“.

“Andrò al referendum per registrare la mia presenza, ma non ho intenzione di ritirare le schede“.