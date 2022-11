Avete mai sentito la locuzione latina do ut des senza conoscerne il significato? Cerchiamo di rimediare scoprendo cosa vuole dire.

La locuzione latina do ut des è molto conosciuta e sarà capitato a tutti di sentirla dire o leggere almeno una volta. Nonostante la sua diffusione, tante persone al giorno d’oggi non ne conoscono il significato. Abbiamo allora deciso di raccogliere di seguito tutto quello che c’è da sapere su questa frase in modo da farla conoscere bene a tutti.

Origini : locuzione latina, propr. “do [a te] perché tu dia [a me]”.

: locuzione latina, propr. “do [a te] perché tu dia [a me]”. Quando si usa : la frase ha il significato letterale “io do affinché tu dia a me”.

: la frase ha il significato letterale “io do affinché tu dia a me”. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di do ut des

libro aperto lettura biblioteca

Do ut des è una locuzione latina che si utilizzava nel diritto romano dove era denominazione di un tipo di contratto innominato. Tale contratto si configurava quando la prestazione già eseguita e quella che si aspetta in cambio consistono entrambe nel trasferimento di proprietà di una cosa. Questa è dunque in contrapposizione ai contratti do ut facias in cui il pagamento è a fronte di un’opera.

Se utilizzata sostantivata al maschile, la locuzione ha anche un significato più generico. Essa si usa infatti per riferirsi a favori che si fanno nella previsione di ricevere un contraccambio adeguato. In questo caso, quindi, si esprime la volontà di fare qualcosa solo per tornaconto diretto.

Esempi d’uso

Vediamo allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere il significato della locuzione latina:

“La prima volta che ho sentito pronunciare do ut des è stato durante una lezione di latino alle superiori”.

“Secondo la locuzione latina do ut des, il segreto per avere quello che si desidera sta nel dare”.

“Conosco il significato di casus belli, ma altre locuzioni latine come do ut des restano per me un mistero”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG