L’assegno unico per le famiglie ha subito delle nuove modifiche. Scopriamo di quali si tratta.

Con la nuova manovra di bilancio, l’assegno unico per le famiglie ha subito dei cambiamenti importanti. Al momento l’approvazione è arrivata dal Consiglio dei ministri e il tutto è passato in Parlamento. Qui, le Camere potranno valutare se approvarla o meno entro il 2022.

Intanto, scopriamo quali sono i cambiamenti apportati dalla nuova manovra.

Come cambierà l’assegno unico per le famiglie

L’assegno unico per le famiglie avrà dei cambiamenti positivi. A detta di Giorgia Meloni che ne ha parlato in conferenza stampa, ci sarà infatti un amento del 50% per tutti e fino al primo anno di vita del bambino. Una misura che si estende a tre anni per le famiglie che hanno più di tre figli.

bonus famiglia

Per ottenere simili aumenti sono infatti stati stanziati 610 milioni di euro.

Come già accennato, pur essendo stato approvato, le Camere potranno apportare delle variazioni al tutto. In linea di massima, però, le intenzioni sembrano essere queste.

Andando ai numeri, l’assegno mensile per ogni famiglia dovrebbe quindi andare da un minimo di 50 ad un massimo di 175 da calcolarsi per ogni figlio minorenne a carico.

La fascia dai 18 ai 21 anni avrà invece una copertura che andrà dai 25 agli 85 euro.

Come sempre, i calcoli andranno fatti in base all’ISEE e all’età dei bambini. Per quanto riguarda gli assegni per chi ha figli disabili, invece, non ci saranno limiti di età.

Quali sono le altre manovre previste dal governo

La manovra, prevede anche, che le famiglie più fragili possano godere di maggiori aiuti per quanto riguarda i bonus sociali legati alle spese per le bollette. Per garantirli, è stato quindi stabilito un’indennizzo della soglia massima Isee per richiederli e che passa da 12 a 15mila euro.

Coloro che hanno dei redditi più bassi potranno invece godere di una carta risparmio spesa per la quale sono stati stanziati 500 milioni di euro. Si tratta, insomma, di agevolazioni che se approvate in via definitiva potrebbero migliorare almeno un po’ la vita di chi a causa del caro bollette si sta trovando sempre più in difficoltà.

