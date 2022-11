Qual è il significato di Lucciole di Blanco? La canzone, molto introspettiva, invita a non scappare dai problemi della vita.

Lucciole di Blanco è una canzone parecchio introspettiva, attraverso la quale l’autore invita a non scappare dai problemi della vita. Fermarsi, guardarsi dentro e capire fino in fondo il motivo che causa quella sensazione di vuoto all’anima: è questa l’unica soluzione per tornare a stare bene. Vediamo il testo e il significato del brano.

Lucciole di Blanco: il significato della canzone

Uscita nel 2021, la canzone Lucciole di Blanco è contenuta all’interno dell’album Blu Celeste. Scritto dallo stesso artista, con Michelangelo & Davide “d.whale”, il brano racconta il senso di smarrimento che si prova in alcune circostanze della vita. La voglia di fuggire è immensa, così come lo è il bisogno di solitudine, ma restare per affrontare i problemi è l’unica soluzione.

“Questa attesa non basta, non copre il dolore

Come se fosse una medicina, la mia dose di morfina

Non ricordo più casa tua dove sta

Se morissi stanotte in un falò di fiamme

Venderei la mia anima, ah, che non vale una lira“.

Lucciole è una canzone molto introspettiva, in cui traspare una duplice visione della solitudine: quella che si ricerca in alcune situazioni e quella da cui si scappa in altre. A rimanere immutato, almeno all’apparenza, è solo il dolore. Quando si arriva a vivere un simile smarrimento è necessario fermarsi e indagare il vuoto che si avverte dentro.

“Questo treno non ha un freno, io mi voglio fermare

Scorre come un veleno, non voglio più scappare

Abbraccio il dolore chiudendo gli occhi

Senza il timore di riaprirli

La rabbia e la passione, oh

A centottanta il cuore, oh“.

Scappare è la soluzione più semplice, ma non è risolutiva. Con Lucciole, Blanco si impone di scendere dal treno in corsa per abbracciare il suo dolore. Guardarsi dentro si può, serve solo tanto coraggio e un po’ di pazienza perché la quiete dell’anima non è immediata.

Ecco il video di Lucciole di Blanco:

Lucciole di Blanco: il testo della canzone

Se morissi stanotte

Cantando una canzone

Qui da solo in un vagone

Per un milione di lucciole

La rabbia e la passione, oh

A centottanta il cuore, oh

Tu mi parli di che cosa? Uoh

Non mi conosci, no, non mi conosci

Non mi conosci

Ush, pa-pa, ush, pa-pa

Ho paura che tutta-ta, tutta-ta

Questa attesa non basta, non copre il dolore

Come se fosse una medicina, la mia dose di morfina

Non ricordo più casa tua dove sta

Se morissi stanotte in un falò di fiamme

Venderei la mia anima, ah, che non vale una lira

Che una goccia di lacrima, ah, chissà dove è finita

Non ricordo se, se l’avessi tradita, se l’avessi rivista

E nella mia vita tante scuse di merda

Dopo quella sera solo graffi-i

Sul mio corpo come graffiti

Coprono me

Questo treno non ha un freno, io mi voglio fermare

Scorre come un veleno, non voglio più scappare

Abbraccio il dolore chiudendo gli occhi

Senza il timore di riaprirli

La rabbia e la passione, oh

A centottanta il cuore, oh

Tu mi parli di che cosa? Uoh

Non mi conosci, no, non mi conosci

Non mi conosci

Ush, pa-pa, ush, pa-pa

Ho paura che tutta-ta, tutta-ta

Questa attesa non basta, non copre il dolore

Come se fosse una medicina, la mia dose di morfina

Non ricordo più casa tua dove sta

Se morissi stanotte in un falò di fiamme

Venderei la mia anima, ah, che non vale una lira

Che una goccia di lacrima, ah, chissà dove è finita

Non ricordo se, se l’avessi tradita, se l’avessi rivista

E nella mia vita tante scuse di merda

Dopo quella sera solo graffi-i

Sul mio corpo come graffiti

Coprono me

