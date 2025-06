Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, significato: “Una moda del momento”

Una canzone esplosiva e coinvolgente: stiamo parlando di Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso. Scopriamo significato e testo.

Dopo l’esibizione insieme al Festival di Sanremo 2025 nella serata Cover, Serena Brancale e Alessandra Amoroso sbarcano nel mondo della musica con un singolo firmato da loro stesse. Si intitola Serenata ed è una canzone a dir poco esplosiva: scopriamo il significato e il testo.

Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso: il significato

Uscita il 30 maggio 2025, Serenata è la prima canzone che vede la firma di Serena Brancale e Alessandra Amoroso. Scritto dalle stesse artiste con Alessandro La Cava e Federica Abbate, il brano racconta la fine di una storia d’amore, tra solitudine, tradimenti e il senso di colpa per le parole non dette. Il singolo, anche se il significato ruota attorno a un tema difficile, non mette tristezza, anzi dà una scarica d’energia.

“Ho notato qualcosa che prima non c’era (Eh)

Un odore, un profumo straniero

Che non sa di te e nemmeno di me

Finalmente, guardando i tuoi occhi, ho capito chi è“.

Una relazione che finisce per la presenza di una terza persona porta sempre con sé una speranza, almeno per colui o colei che è stata mollata: che l’altra sia una “storia qualunque“. Il ritorno di fiamma, ovviamente, è sottinteso.

“Vita mia, ogni volta che la vita tua si intreccia con la mia

Finirà chе finiremo in una scenata di folle gelosia

Quindi no, no, no, no

Che forse è meglio di no“.

Eppure, basta riflettere un po’ sui motivi che hanno portato alla rottura per capire che la relazione sarebbe comunque giunta al capolinea, anche senza un tradimento. D’altronde, un rapporto a due non può essere mai condito di sole bugie.

“E negli occhi nascondo l’amore, la sabbia, la voglia e il ricordo di te (Eh)

Io che ho deciso che intanto domani non ci sarà il tempo di darci del tu

Finiremo in un’altra notte di parole al vento nel mare del Sud“.

Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, complice anche il ritmo che intreccia jazz, groove e tradizione popolare, entra in testa fin dal primo ascolto. Non solo, è estremamente travolgente, quindi ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone.

Ecco il video di Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso:

Serenata: il testo della canzone

Sono sola persino stasera che fumo Marlboro e pensieri per cena (Eh)

Ho lasciato anche la tele accesa

Ho notato qualcosa che prima non c’era (Eh)…

Continua per il testo integrale