Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Giorgia: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

I prossimi mesi saranno particolarmente impegnativi per Giorgia, che sarà occupata con due tour: prima il Come saprei Live 2025 e poi il Palasport Live 2025/2026. Scopriamo tutte le date delle tournée, le location e la scaletta che porterà in scena durante i concerti.

Giorgia, le date del tour 2025

Per festeggiare i trent’anni di carriera, Giorgia ha organizzato un tour il cui nome è già una garanzia: Come saprei Live 2025. Terminata questa tournée, l’artista si riposerà giusto un mese per poi iniziarne un’altra nei Palasport, che la terrà impegnata fino a marzo 2026.

Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Giorgia:

11 giugno – Anfiteatro Giovanni Paolo II, Sordevolo (BI);

13 e 14 giugno – Terme di Caracalla, Roma;

21 luglio – Villa Manin, Codroipo (UD);

25, 26 e 28 luglio – Teatro Greco, Siracusa;

16 e 26 settembre – Reggia di Caserta, Caserta.

Quanti non hanno la fortuna di partecipare al Come saprei Live, potranno scegliere una data tra quelle del tour 2025/2026 nei Palasport:

25 novembre – Palazzo del Turismo, Jesolo (VE);

6 dicembre – Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO);

8 dicembre – Nelson Mandela Forum, Firenze;

10 dicembre – Inalpi Arena, Torino;

12 dicembre – Vitrifrigo Arena, Pesaro;

16 dicembre – Kioene Arena, Padova;

19 e 22 dicembre – Palazzo Dello Sport, Roma;

21 marzo – Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO);

23 marzo – Unipol Forum, Assago (MI);

28 marzo – Nelson Mandela Forum, Firenze.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Giorgia porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: