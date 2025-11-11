La città più tranquilla d’Italia nasconde un paradosso: è seconda per rapine in banca

È la città più tranquilla del Belpaese ma anche quella più soggette a rapine in banca: un paradosso che lascia stupiti. Ecco di quale si tratta.

Vi sono angoli d’Italia dove la vita scorre più lentamente, dove le cronache di reati e tensioni sociali sembrano arrivare solo da lontano. Anche in questi posti – all’apparenza sereni – accadono cose paradossali, proprio come nel caso della città più tranquilla d’Italia, seconda per rapine in banca: ecco, nel dettaglio, di quale si tratta.

Il paradosso della città più tranquilla d’Italia: seconda per numero di rapine in banca

Secondo i dati ufficiali diffusi da Il Sole 24 Ore e basati sulle statistiche del Ministero dell’Interno, nel 2024 in Italia sono stati denunciati 2,38 milioni di reati, con un incremento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Il confronto con il 2019, ultimo anno prima della pandemia, mostra una crescita ancora più marcata: +3,4%.

Piazza di Oristano, Sardegna – www.donnaglamour.it

Questa tendenza interessa soprattutto le grandi aree urbane, ma non risparmia i centri più piccoli. Nonostante ciò, le città considerate più pericolose si concentrano prevalentemente al Nord, con Roma unica eccezione tra le prime tre, mentre al Sud la criminalità risulta mediamente più contenuta.

In tale scenario, la sorpresa arriva proprio da un’isola: Oristano, infatti, è la città italiana con il più basso tasso complessivo di criminalità, registrando 1.572,7 reati denunciati ogni 100mila abitanti. Questo dato la colloca al 106° posto nella classifica delle città più pericolose, ovvero la prima per tranquillità.

Completano la top ten della sicurezza Potenza (1.930 reati ogni 100mila abitanti) e Benevento (2.222,6), seguite da Enna (2.309,9), Sondrio (2.318,3), Treviso (2.330,8), Pordenone (2.368,1), Cosenza (2.433,1), Cuneo (2.464,1) ed Agrigento (2.466,3).

Il paradosso delle rapine in banca

Tuttavia, il primato di Oristano non è esente da contraddizioni. Pur essendo la città più tranquilla d’Italia, risulta seconda per numero di rapine in banca.

Non solo: la città si posiziona anche al sesto posto per sfruttamento della prostituzione, con 7 denunce (4,7 ogni 100mila abitanti), e al nono posto per tentati omicidi, con 5 denunce (3,4 ogni 100mila abitanti).

Sul fronte opposto, Oristano si distingue, dalle altre città, per il fatto che non è regitsrato nessun caso di incendio doloso, pochissime lesioni personali: rari i casi di danneggiamenti, furti e contrabbando. Le violenze sessuali si attestano su 4,7 ogni 100mila abitanti, pari a 7 episodi in totale, mentre le rapine su strada sono le meno frequenti d’Italia.