Amazon sconvolge tutti: cambiano le regole sui regali di Natale, cosa devi sapere subito

Amazon cambia le regole dei resi per Natale: le nuove tempistiche partono dall’1 novembre, ma il termine varia in base alla categoria.

La corsa ai regali di Natale è già iniziata e Amazon non può di certo farsi trovare impreparato. In vista delle festività, il colosso dell’e-commerce ha deciso di cambiare le regole dei resi: le nuove tempistiche partono dall’1 novembre, ma la scadenza varia in base alla categoria del prodotto acquistato.

Amazon cambia le regole dei resi per Natale

Secondo le stime, 35,2 milioni di italiani fanno shopping online. Questo numero è destinato a crescere in vista del Natale, quando gli acquisti toccano picchi stellari che non si registrano mai negli altri periodi dell’anno. Ed è proprio per questo che Amazon, principale e-commerce a livello globale, ha deciso di modificare le regole dei resi.

Generalmente, il colosso americano prevede tempistiche di restituzione che, in base alla categoria del prodotto acquistato, sono di 14 o 30 giorni. Considerando che a Natale i tempi si allungano, quindi gli utenti potrebbero acquistare un regalo a partire dal mese di novembre, mantenere le scadenze standard equivarrebbe a perdere una fetta generosa di clienti.

Di conseguenza, i resi dei prodotti acquistati in vista delle festività natalizie potranno essere effettuati fino ad anno nuovo. Amazon, per non correre rischi, valuta idonei alla restituzione tutti gli articoli comprati dall’1 novembre al 25 dicembre 2025.

Amazon: le scadenze dei resi dopo Natale

I prodotti acquistati su Amazon a partire dall’1 novembre 2025 potranno essere restituiti fino a gennaio 2026. Attenzione, però, perché il giorno di scadenza varia in base alla categoria del prodotto in oggetto. Secondo le nuove regole dei resi, gli articoli di Moda e fitness, Alimenti e bevande, Bellezza e salute, Prodotti per animali domestici, Giardino e giardinaggio, Arredamento e Dispositivi Amazon si potranno rimandare al mittente fino al 31 gennaio 2026 o entro 30 giorni dalla data di consegna.

Invece, per le categorie Fotocamere, Elettronica, PC, Wireless, Prodotti per ufficio, Musica, Video/DVD, Software, Videogiochi, Home Entertainment, Libri, Giocattoli, Strumenti e bricolage, Casa, Cucina, Automobili, Elettrodomestici, Industria e Scienza e Apparecchi per la cura della persona i resi possono essere effettuati fino al 15 gennaio 2026 o entro 14 giorni dalla data di consegna.

E’ bene sottolineare che Amazon ha annunciato che alcuni articoli potrebbero non rientrare nelle nuove regole, quindi è consigliato consultare sempre le schede di ogni singolo prodotto, che riportano chiaramente le tempistiche di reso.