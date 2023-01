Ecco dove vedere Primo Appuntamento 2023 in streaming e in TV: la nuova edizione del dating show presenta tante novità.

E’ iniziato Primo Appuntamento 2023, la nuova edizione del dating show condotto da Flavio Montrucchio in cui i protagonisti sono uomini e donne single in cerca dell’amore. I partecipanti al programma, che non si conoscono tra loro, avranno l’occasione di incontrarsi e parlarsi per la prima volta nel corso di un vero e proprio primo appuntamento durante una cena al ristorante. Vediamo ora dove vedere Primo Appuntamento 2023 in streaming e in TV.

Dove vedere Primo Appuntamento 2023 in streaming e in TV

Ma dove si può vedere Primo Appuntamento 2023? Il programma va in onda ogni martedì sera con una nuova puntata su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). L’appuntamento è a partire dalle ore 21.20 circa, la prima puntata è andata in onda martedì 3 gennaio 2023. Per quanto riguarda il numero di episodi di questa stagione, sono in totale 15, tutti della durata di circa 75 minuti.



Chi non avesse la possibilità di vedere il programma condotto da Flavio Montrucchio in TV, può vedere Primo Appuntamento 2023 in diretta streaming semplicemente collegandosi al sito del canale televisivo: www.realtime.it.

Sulla piattaforma realtime.it, a cui si può accedere sia da computer che da smartphone che da tablet, è possibile vedere anche in qualsiasi altro momento le varie puntate del dating show, non bisogna quindi obbligatoriamente guardarlo in diretta.

C’è anche un altro modo per vedere Primo Appuntamento 2023 in streaming: anche in questa edizione del programma, così come nelle precedenti, tutte le puntate sono infatti disponibili sulla piattaforma on demand Discovery +: per poter vedere tutti i contenuti della piattaforma è però necessario sottoscrivere un abbonamento il cui prezzo varia a secondo del piano scelto.

