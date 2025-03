Ecco dove vedere tutte le puntate di Pechino Express 2025 in streaming, oltre che in TV, per non perderne nemmeno una.

Giovedì 6 marzo 2025 inizia il viaggio delle nove coppie di concorrenti di Pechino Express 2025. Nel loro viaggio verso la finale dovranno attraversare tre nazioni: la partenza sarà dalle Filippine, poi i concorrenti viaggeranno attraverso la Thailandia e infine arriveranno in Nepal. A condurre il reality è anche in questa edizione Costantino Della Gherardesca che, per il secondo anno di fila, è affiancato da Fru dei The Jackal. Ma vediamo ora dove vedere Pechino Express in streaming e in TV per non perdersi nemmeno una puntata.

Dove vedere Pechino Express 2025 in streaming

Come ogni anno Pechino Express 2025 va in onda in diretta da Sky Uno. Ma il reality si può vedere anche in streaming. Per vedere Pechino Express in streaming ci sono due opzioni: la prima, riservata agli abbonati Sky, è quella di vedere le puntate su Sky, la seconda è tramite Now. Entrambe le opzioni sono però a pagamento.

Gruppo ufficiale di Pechino Express 2025 in posa per la nuova edizione; CREDITS: Agency: Sky Creative Italy Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano Creative Director: Sara Bottani Head of Business: Manuela Bandiera Head of Production: Annalisa Orsi Executive Producer: Giorgio Zattoni Account Director: Elena Amedoro Art director: Gӧkçen Dadaş Copywriter: Cecilia Panisi Regia: Carlani e Dogana Casa di produzione: Road Movie Editing: Marco Angius Post produzione: 22 dogs Sound Designer: MRK Motion Designer: Alessandro Arrighini – www.donnaglamour.it

Tutti gli abbonati a Sky hanno la possibilità di attivare Sky Go, per vedere i contenuti su Now invece non è necessario essere abbonati a Sky ma bisogna sottoscrivere un apposito abbonamento. Now può essere visto su qualsiasi piattaforma, che sia la Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Ma è possibile vedere Pechino Express in streaming gratis? Non nell’immediato ma lo sarà nel prossimo futuro. Come sempre, infatti, Pechino Express sarà poi trasmesso in differita in chiaro su TV8 e potrà quindi essere visto in diretta streaming sul sito tv8.it.

Pechino Express 2025: le coppie

Vediamo ora quali sono le nove coppie di Pechino Express 2025:

Jury Chechi e Antonio Rossi – i Medagliati

Ivana Mrázová e Giaele De Donà – le Atlantiche

Giulio Berruti e Nicolò Maltese – gli Estetici

Dolcenera e Gigi Campanile – i Complici

Jey e Checco Lillo – i Magici

Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba – gli Spettacolari

Virna Toppi e Nicola Del Freo – i Primi ballerini

Samanta e Debora Togni – le Sorelle

Nathalie Guetta e Vito Bucci – i Cineasti