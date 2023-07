Ecco dove vedere la Partita del Cuore per la Romagna in streaming e in TV e come fare a donare: tutti i numeri utili.

Lo stadio Romeo Neri di Rimini, giovedì 20 luglio 2023, ospita La Partita del Cuore per la Romagna, evento benefico in cui si sfidano la Nazionale Cantanti e il Golden Team per la Romagna, formato da vari personaggi del mondo della TV e dello spettacolo. I proventi racconti durante la serata verranno devoluti a sostegno di cinque enti che si occupano degli anziani, delle persone con disabilità fisiche e psichiche.

Dove vedere La Partita del Cuore per la Romagna in streaming e in TV

La Partita del Cuore per la Romagna si può vedere in diretta su Italia 1 a partire dalle ore 21.15. A differenza di una notamela partita di calcio, i tempi non saranno due ma quattro, tutti della durata di 20 minuti.

Veronica Ruggeri

Oltre che in chiaro su Italia, la Partita del Cuore per la Romagna la si può vedere anche in diretta streeamign su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset a cui si può accedere da qualsiasi dispositivo on demand.

A condurre l’evento è Veronica Ruggeri con la partecipazione di Max Angioni e di Giuseppe Giacobazzi. A bordo campo a raccogliere le parole a caldo dei calciatori c’è invece Monica Bertini.

La Partita del Cuore per la Romagna: come donare

Per effettuare delle donazioni di 2 euro si può mandare un sms al numero 45597. Telefonando allo stesso numero si possono invece fare donazioni da 5 o da 10 euro. I soldi raccolti verranno devoluti a cinque associazioni che operano sul territorio e aiutano anziani, persone con disabilità fisiche e psichiche: Anffas Faenza, Casa della carità Lugo, Comunità Montepaolo, Fondazione Opera Don Baronio Onlus Cesena e la Genitori Ragazzi Disabili.