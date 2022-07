Ecco dove vedere in Tv e in streaming Il viaggio degli eroi, il docu-film sulla Nazionale italiana che ha vinto il Mondiale nel 1982.

Rossi, Tardelli, Altobelli, poi il gol Breitner all’83’ utile solo per le statistiche: sono i marcatori di Italia-Germania Ovest, la finale dell’indimenticabile Mondiale di Spagna. Era l’11 luglio del 1982 quando a Madrid l’Italia si laureava per la terza volta nella sua storia campione del mondo. Tutte le emozioni di quell’incredibile Mondiale sono raccontate in Il viaggio degli eroi, docufilm diretto da Manlio Castagna che ripercorre i momenti chiave della cavalcata azzurra. Vediamo ora dove vedere Il viaggio degli eroi in streaming e in TV.

Dove vedere Il viaggio degli eroi in streaming e in TV

A distanza di 40 anni esatti da quella finale, lunedì 11 luglio 2022, in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, su Rai 1 viene trasmesso Il docu-film di Manlio Castagna. Ma dove vedere Il viaggio degli eroi in streaming? In diretta on demand è trasmesso sempre lunedì 11 luglio 2022 e sempre a partire dalle ore 21.25 su RaiPlay.

Enzo Bearzot e Cesare Maldini

Ma chi non avesse la possibilità di vederlo in diretto, può sempre recuperarlo su RaiPlay, la piattaforma streaming completamente gratuita della Rai a cui si può accedere da Smart TV, dal computer, da smartphone e da tablet e in cui si possono vedere tutti i contenuti, dai programmi al film passando per le fiction, in onda in TV sui canali Rai.

Il viaggio degli eroi: il film

Ad accompagnare gli spettatori nel viaggio nel Mondiale del 1982 è la voce narrante di Marco Giallini con cui è possibile rivivere i momento magici di quell’estate: i pareggi tra le polemiche nelle prime partite, il 3-2 al Brasile con la tripletta di Paolo Rossi, la vittoria contro l’Argentina, quella in semifinale con la Polonia e il successo nella finalissima con il Brasile.

