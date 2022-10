Nella puntata di martedì 4 ottobre 2022 de Le Iene, Max Cavallari ha ricordato l’amico e collega Bruno Arena: ecco dove vederlo.

Max Cavallari e Bruno Arena sono stati amici per una vita e hanno lavorato anche insieme per una vita, facendo ridere milioni di fan di generazioni diverse, difficile trovare qualcuno che non abbia riso almeno una volta con una gag dei Fichi d’India. Nella puntata de Le Iene andata in onda martedì 4 ottobre 2022, Max Cavallari è stato ospite del programma e ha voluto ricordare l’amico recentemente scomparso con un commovente discorso, non riuscendo a trattenere le lacrime.

Dove vedere il discorso di Max Cavallari a Le Iene: il video

Ma dove si può vedere il monologo di Max Cavallari su Bruno Arena a Le Iene? Se ne avete sentito parlare ma non lo avete visto, o se invece volete rivederlo, potrete farlo collegandovi al sito ufficiale del programma di Italia 1, www.iene.mediaset.it.

Max Cavallari

Il discorso di Max Cavallari per Bruno Arena

Durante il suo breve monologo, di circa due minuti, Max Cavallari ha raccontato brevemente alcuni aneddoti di quando ha conosciuto Bruno Arena: “Ci siamo conosciuti all’oratorio di Varese. Eravamo talmente diversi che lui amava lo sport io il giardinaggio, lui i primi e io i secondi, lui andava in bicicletta e a me piacevano le macchine d’epoca”.

Il passaggio più toccante del discorso è quando Max Cavallari ha parlato della malattia di Bruno Arena e della sua morte: “Quando lui è andato in coma io mi sono un po’ chiuso in me stesso, non volevo fare più niente. I fan sono venuti a suonarmi il campanello, per dire di continuare questo spettacolo, di andare avanti perché i Fichi non erano finiti. E allora Bruno mi ha guardato negli occhi, perché solo con uno sguardo ci capivamo, mi ha detto di andare avanti e allora ricominciato. Gli ho detto di non spegnere la luna, lui l’ha spenta, però io la riaccendo”.

