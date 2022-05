A vincere questa edizione targata Sky del programma condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, sono stati Victoria Cabello e Paride Vitale.

Victoria e Paride hanno conquistato la medaglia d’oro e hanno portato a casa la vittoria di Pechino Express 2022. La coppia, definita i Pazzeschi, non è stata da subito la favorita ma in molti puntavano su di loro per uno spettacolo grandioso e così è stato. I due hanno conquistato i cuori e le menti dei telespettatori regalando una bellissima edizione.

Come riporta Vanity Fair: ” Tra sorrisi, qualche lacrima e una voglia di fare a dir poco straordinaria, talmente trascinante da portare tutti noi pelandroni stravaccati sul divano a provare un brividino nei loro confronti, Victoria e Paride arrivano lì dove pochi avrebbero creduto, conquistando la medaglia d’oro di Pechino Express 2022, un programma che, mai come quest’anno, è riuscito a fiondare gli spettatori in un viaggio memorabile segnato dal buon umore e dalla voglia di arrivare primi.”

I Pazzeschi hanno vinto questa edizione ma un meritato secondo posto va alla coppia Mamma e Figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Le due si sono distinte per la bellissima cooperazione tra mamma e figlia che hanno dimostrato come un rapporto indissolubile possa far superare qualsiasi ostacolo. Un messaggio davvero molto positivo per i telespettatori. Al terzo posto finiscono gli Sciacalli Gianluca Fru e Aurora Leone una delle coppie tra le più genuine di questa edizione che non hanno commesso alcuna furberia per arrivare in finale.

