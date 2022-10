Ecco dove vedere Morgane Detective Geniale 2 in streaming e in TV: in totale gli episodi della seconda stagione sono 8.

La prima stagione era stata un vero e proprio successo, capace di conquistare il pubblico di Rai 1, ora arrivano sul piccolo schermo i nuovi episodi, quelli della seconda stagione. Di cosa parliamo? Di Morgane – Detective Geniale 2, la serie TV francese con protagonista Audrey Fleurot nei panni di una donna delle pulizie con un quoziente intellettivo di 160 che si ritrova ad aiutare la polizia giudiziaria a risolvere alcuni casi molto complessi. Vediamo ora dove vedere Morgane – Detective Geniale 2 in streaming e in TV.

Dove vedere Morgane – Detective Geniale 2 in streaming e in TV

Morgane – Detective Geniale 2 va in onda da martedì 4 ottobre 2022 su Rai 1 in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa. Gli episodi della seconda stagione sono in totale 8 che vengono trasmessi da Rai 1 in 4 puntate in altrettante settimane, sempre in prima serata al martedì sera.

Morgane Detective Geniale

E dove vedere Morgane – Detective Geniale 2 in streaming? Su RaiPlay si possono vedere i vari episodi in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva al mercoledì sera su Rai 1. Ma si possono vedere anche in qualsiasi altro momento le puntate di Morgane – Detective Geniale 2: RaiPlay, infatti, mette a disposizione del pubblico tutti gli episodi subito dopo la messa in onda televisiva, in modo che chiunque possa vederli quando vuole.

Ricordiamo che si può accedere a RaiPlay sia da Smart TV che da computer, smartphone e tablet: ogni contenuto sulla piattaforma streaming della Rai può essere vista gratuitamente.

Morgane – Detective Geniale 2: il cast della serie TV

Come detto in precedenza la protagonista, Morgane Alvaro, è interpretata da Audrey Fleurot, nel cast della serie TV troviamo anche Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud, Berangere McNeese, Cypriane Gardin e Noé Vandevoorde.

