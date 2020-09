Dormire senza reggiseno fa bene al corpo: studi e benefici sul perché è meglio toglierlo di notte che non vi aspettereste.

Le donne lo usano tutti i giorni e tutto il giorno: serve per sostenerle, dar loro sicurezza e farle sentire bene con se stesse. Di cosa potremmo parlare se non del reggiseno? Un‘invenzione geniale di centinaia di anni fa che molte apprezzano così tanto da non volersene separare neanche la notte, per la credenza che contribuisca a mantenere la tonicità e l’elasticità del muscolo. In realtà dormire senza reggiseno fa bene, non il contrario. Scopriamo tutti i benefici.

Dormire senza reggiseno: i benefici

– Si dorme meglio. Senza reggiseno ci si sente meno costretti, il corpo e la muscolatura si rilassa e si dorme meglio. Anche trovare una posizione comoda sul vostro materasso sarà più semplice e non dovrete girarvi e rigirarvi prima di azzeccare quella giusta che non punta sul ferretto o l’allacciatura.

– Dormire senza reggiseno fa aumentare il seno. È proprio vero, non è un mito: senza il tessuto che funge da sostegno il muscolo del petto viene spinto a un allenamento inconscio per reggere il peso del seno, sviluppando il muscolo il petto si gonfia leggermente e diventa quindi più grande.

– Migliora la forma e la rende più naturale. Non dovendo adattarsi ai confini del reggiseno, il petto durante la notte viene lasciato libero di assumere le sue linee naturali. Se volete che il vostro seno cambi forma (lievemente) passate qualche tempo senza reggiseno e, pian piano, noterete la differenza.

– Migliora la tonicità del seno (e non il contrario). I muscoli del torace delle donne che indossano sempre il reggiseno sono meno sviluppati, o almeno è quello che affermano alcuni studi. Togliendolo per qualche ora riattiverete i muscoli e anche il seno ne gioverà diventando più tonico e sodo.

– Si respira meglio. Il senso di oppressione che scaturisce dall’indossare per molte ore il reggiseno, soprattutto se stretto e con il ferretto, è famigliare a moltissime volte. Dormire la notte senza vi permetterà di respirare meglio per qualche ora.

Dormire senza reggiseno

Dormire con o senza reggiseno: cosa è meglio?

Dopo aver elencato i benefici del toglierlo a dormire ci sono tuttavia tante donne che non possono stare senza. Ma fa bene oppure no dormire con il reggiseno? È un pericolo per la salute?

In realtà i pareri in questo caso sono contrastanti: uno studio del professore francese Jean Denis Rouillon sconsiglia di indossare il reggiseno per dormire poiché blocca i canali linfatici, rende lasso il tessuto muscolare e può essere una causa del tumore al seno. Tuttavia questa teoria è stata smentita da altri medici e professori che affermano che non ci siano prove evidenti per affermare che, indossare il reggiseno di notte porti a una maggiore probabilità di insorgere di neoplasie.

La scelta se dormire con o senza è lasciata a ogni donna, alla sua conformazione fisica e alle sue abitudini, fermo restando che provare a toglierlo durante la notte per valutare i possibili benefici potrebbe essere una bella scoperta.