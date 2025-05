Ecco quali sono le location di Doppio gioco, la fiction con con protagonista Alessandra Mastronardi in onda su Canale 5.

Martedì 27 maggio 2025 su Canale 5 debutta Doppio gioco, la nuova fiction con protagonista Alessandra Mastronardi. La prima puntata è composta da sole quattro puntate in onda settimanalmente al martedì sera. La protagonista è Diana Gilardi, una giocatrice professionista di poker che, a causa di una condanna per gioco d’azzardo, si ritrova condannata ai servizi social e, per uno strano scherzo del destino finirà a fare l’agente infiltrata grazie alla sua grande capacità nel capire le persone. Vediamo ora da chi è composto il cast e quali sono le location di Doppio gioco.

Doppio gioco: il cast della fiction

Oltre alla già citata Alessandra Mastronardi, che interpreta appunto il ruolo della protagonista, Diana Gilardi, nel cast della fiction sono presenti anche Max Tortora, Simone Liberati, Domenico Diele, Kyshan Wilson e Diego Ribon. La serie Tv è invece diretta da Andrea Molaioli.

Alessandra Mastronardi – www.donnaglamour.it

Doppio gioco: le location della fiction

La regione che ha ospitato principalmente le riprese di Doppio gioco è il Lazio. La maggior parte delle riprese sono state effettuate nel comune di Ostia. Come si vede nelle varie puntate, la protagonista, Diana, si troverà a lavorare in aeroporto: quello che si vede nella fiction è l’aeroporto di Fiumicino, che è anche la location principale della serie TV.

Alcune scene di Doppio gioco sono state girate in altri comuni del Lazio come Frascati, Grottaferrata e i Castelli Romani, oltre anche alcune località intorno ai Colli Albani. E poi non mancano le location a Roma, città facilmente riconoscibile nelle varie scene.

Oltre che nel Lazio, Doppio gioco è stata girata anche in Piemonte, per la precisione a Torino: in particolare si possono riconoscere le strade e i palazzi del centro storico cittadino.