Don Matteo 15: quando inizia, anticipazioni e cosa succede ad Affari tuoi

Finalmente, Don Matteo 15 torna in televisione: ecco quando inizia, le anticipazioni e cosa cambia con la messa in onda di Affari tuoi.

L’attesa è finita: la 15esima edizione di Don Matteo torna in televisione. La serie, una delle più fortunate di mamma Rai, promette puntate ricche di colpi di scena, alcuni dei quali riguarderanno proprio Don Massimo. Vediamo quando inizia, le anticipazioni e come cambia la programmazione di Affari tuoi.

Don Matteo 15: quando inizia e le prime anticipazioni

Don Matteo 15, dopo un’attesa che per i fan più accaniti è sembrata lunghissima, torna ad allietare le serate degli italiani. La serie tv inizia l’8 gennaio 2026 e, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, occuperà tutte le prime serate del giovedì, per un totale di dieci appuntamenti. Le puntate, come già accaduto in passato, saranno autoconclusive, ma le prime anticipazioni promettono diversi colpi di scena.

Don Massimo si ritroverà ad aiutare una giovane incinta, Maria, che ha anche perso la memoria. La ragazza, interpretata da Fiamma Parente, costringerà il sacerdote a confrontarsi con zone d’ombra personali, mettendo alla prova le sue certezze.

Non solo il protagonista principale, ma pure Cecchini, interpretato da Nino Frassica, dovrà affrontare diversi problemi, causati dalla new entry Caterina (Irene Giancontieri), una marescialla giovane e brillante con un passato misterioso. Le nuove puntate di Don Matteo 15 saranno ambientate ancora una volta tra la canonica e la stazione dei Carabinieri di Spoleto.

Don Matteo 15 “rivoluziona” Affari tuoi

La Rai, per preservare gli ascolti delle serie tv di punta, Don Matteo 15 compreso, ha deciso di cambiare un po’ la programmazione. O meglio, ha imposto a format come Affari tuoi di terminare la messa in onda entro le 21:30. In questo modo, la prima serata non si allunga e inizia in un orario accessibile a tutte le fasce d’età.