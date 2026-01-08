Crans Montana: spunta una serie tv che racconta una tragedia spaventosamente simile

Dopo la tragedia di Crans Montana, una miniserie Netflix torna tra i titoli più visti: la trama e gli inquietanti parallelismi che stanno sconvolgendo il web.

Mentre risuonano ancora le note della canzone Perdutamente di Achille Lauro, legata alla tragedia di Crans Montana, un dettaglio è emerso nelle ultime ore. Su Netflix è presente una miniserie uscita nel 2023 che racconta una storia spaventosamente simile a quella che ha scosso la Svizzera nei primi giorni del 2026. Il titolo della serie è La notte che non passerà. Ecco, a seguire, la trama e i parallelismi.

Crans Montana, una serie tv racconta una tragedia simile: trama

La serie, basata su fatti realmente accaduti, racconta da diversi punti di vista ciò che avvenne nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2013, all’interno della discoteca Kiss di Santa Maria, in Brasile. Durante una festa universitaria, alcuni fuochi d’artificio lanciati dal palco provocarono un incendio istantaneo, che in pochi secondi avvolse il locale, causando la morte di 245 persone e lasciando 630 feriti.

Una tragedia che ha segnato profondamente il Paese. In seguito all’incidente, come riportato da Novella 2000, “i due gestori della discoteca e due membri della band che si esibiva dal vivo, sono stati stati accusati di omicidio colposo“.

I spaventosi parallelismi con Crans Montana

Sono numerosi i parallelismi che il pubblico ha notato tra la tragedia brasiliana raccontata nella serie e quella recentemente accaduta a Crans Montana. Entrambi gli eventi si sono verificati durante momenti di festa, trasformatisi in pochi istanti in scene di panico e distruzione.

La velocità con cui il fuoco si è propagato e le gravi conseguenze per le persone presenti hanno scosso profondamente l’opinione pubblica.

Così, mentre la cronaca continua a raccontare quanto avvenuto in Svizzera, la serie Netflix torna virale e riaccende l’attenzione su un evento drammatico che, nonostante il tempo trascorso, sembra ripetersi sotto nuove forme.