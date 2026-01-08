Perdutamente di Achille Lauro, significato: “Ho visto un uomo morire per gli altri”

Il significato e il testo di “Perdutamente” di Achille Lauro, la canzone diventata simbolo dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

All’inizio del 2026, Perdutamente di Achille Lauro ha assunto un significato profondo e toccante a seguito della tragedia avvenuta a Capodanno a Crans-Montana. Durante le esequie del giovane Achille Barosi, scomparso a soli 16 anni, i familiari hanno cantato il brano davanti al feretro, con una mano sulla bara e la foto del ragazzo accanto. Ecco, a seguire, il significato e il testo della canzone.

Perdutamente di Achille Lauro: significato della canzone

Il brano Perdutamente si apre con immagini intense e drammatiche: “Ho visto un uomo morire per gli altri“, “una donna far cose da pazzi e sentirsi piccola“. Achille Lauro introduce subito una riflessione sulla condizione umana, fatta di sacrifici, gesti estremi e vulnerabilità.

È il ritratto di un’umanità fragile, che fatica a trovare un equilibrio, spesso schiacciata da un senso di solitudine e inadeguatezza. “Persone passano senza guardarsi“, “vivono insieme ma per consolarsi” sono frammenti che evidenziano l’isolamento e l’alienazione anche nei rapporti più vicini.

Nel ritornello si manifesta un desiderio di sparizione totale, un’ipotesi estrema di liberazione dal dolore: “E se bastasse una notte, sì, per farci sparire / Cancellarci in un lampo come un meteorite“. Non c’è timore nell’annullamento, anzi, si immagina di “godersi l’impatto“, lasciando che tutto finisca senza preoccuparsi della conseguenza: “non ci importa la fine“. È un atto di abbandono consapevole, espressione di una stanchezza emotiva profonda.

Anche il finale resta sospeso nel dolore: “Chi va avanti così, fino al punto in cui non c’è ritorno“. Una frase che riecheggia il vuoto lasciato da chi se ne va e l’impossibilità di tornare indietro.

Ecco, a seguire, il video ufficiale della canzone:

Perdutamente di Achille Lauro: testo della canzone

Ho visto un uomo morire per gli altri e

Mentre il sole accarezza i palazzi, oh no, no

Una donna far cose da pazzi

E sentirsi piccola

Così piccola

