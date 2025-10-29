Frasi di Fausto Leali, tratte dalle canzoni e dalle interviste

Vi presentiamo una selezione delle frasi più belle e discusse di Fausto Leali, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste.

Considerato uno dei maggiori cantanti che ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana, Fausto Leali vanta una carriera di tutto rispetto. Vi presentiamo una raccolta delle sue frasi più belle, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste.

Frasi tratte dalle canzoni di Fausto Leali

Classe 1944, Fausto Leali ha debuttato nel mondo della musica nel lontano 1961, quando ha pubblicato il suo primo 45 giri. Il successo vero e proprio, però, è arrivato nel 1967, quando ha interpretato il brano A chi. Da questo momento, la sua carriera è stata un continuo crescendo e ancora oggi sono tante le canzoni che accomunano diverse generazioni: da Deborah a Ti lascerò, passando per Mi Manchi, Angeli negri e Solo lei.

Di seguito, vi presentiamo una selezione di frasi tratte dai brani più belli di Fausto Leali:

Ormai, è finita, è finita tra di noi ma forse un po’ della mia vita è rimasta negli occhi tuoi. (A chi)

Tu solamente tu, non aver paura, non sarai più sola… Amo, io amo (Io amo)

Mi manchi, mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire mentre cammino a piedi nudi dentro l’anima. (Mi manchi)

Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. (Ti lascerò)

Non sono che un povero negro, ma nel Signore io credo e so che tiene d’accanto anche i negri che hanno pianto. (Angeli negri)

Quando ami una donna non pensi a nessun’altra, venderesti tutto solo per lei. Te la stringi forte al cuore e non ti fidi di nessuno, neanche dell’amico più caro che hai. (Quando ami una donna)

Io camminerò, tu mi seguirai, angeli braccati noi, ci sarà un cielo ed io lavorerò. Tu mi aspetterai e una sera impazzirò, quando mi dirai che un figlio avrai, avrò. (Io camminerò)

A chi mi dice che tornerai non credo oramai. Oh… a chi ti dice che sto male pensandoti tu sorridi voltandoti verso lui. (A chi mi dice)

Sempre e per sempre tu, ricordati dovunque sei, se mi cercherai, sempre e per sempre, dalla stessa parte mi troverai. (Sempre e per sempre)

Io che non vivo più di un’ora senza te, come posso stare una vita senza te, sei mia, sei mia. Mai niente lo sai separarci un giorno potrà. (Io che non vivo)

Perdonami se ho sbagliato, perdonami. Io non riesco, sai a stare senza te, io non riesco, sai. (Deborah)

Cosa ha fatto per meritare tanto, l’uomo, non so, ma ogni giorno, ogni notte, lui può trovare in lei la forza che ha, la dolcezza che gli dà, soltanto lei, solo lei. (Solo lei)

Se tu cerchi una casa, quella che non hai, la mia casa è tua… se la vuoi. (Hippy)

Eri un letto di glicine, eri un letto di nuvole, mi piaceva sdraiarmi li, sotto te. Eri bacchetta magica, eri più di una favola quando facevi vivere i giorni miei. (Eri tu)

Non sogno più, non canto più. In questo vento che mi porta via dimenticare è un sentimento, piantar le rose sembra una follia. (America)

Frasi tratte dalle interviste di Fausto Leali

Con oltre sessant’anni di carriera sulle spalle, Fausto Leali è diventato anche un personaggio televisivo. Ha perfino partecipato come concorrente al GF Vip, ma è stato squalificato a causa di alcune espressioni razziste e di poco gusto. Di seguito, vi presentiamo una selezione delle sue frasi che hanno fatto maggiormente discutere: