Tutte le anticipazioni di Domenica In, che andrà in onda il 19 dicembre con Mara Venier in studio insieme a tanti ospiti. Ecco chi ci sarà questo weekend su Rai 1.

Come ogni anno, Mara Venier fa il boom di ascolti con Domenica In e anche questa domenica aspetta il suo pubblico con grandi ospiti italiani e internazionali. Nel suo salotto, domenica 19 dicembre come sempre la zia Mara accoglierà nomi importanti dello show business, tra cui una diva amata da tutto il mondo.

Mara Venier intervisterà, infatti, Monica Bellucci, che la scorsa settimana è stata ballerina per una notte a Ballando con le stelle. L’attrice, ormai famosa e amata in tutto il mondo, si racconterà in una lunga e inedita intervista in esclusiva solo a Domenica In. Il suo talento è stato premiato costantemente da quando la sua carriera è iniziata: vera e propria sex symbol degli anni ‘2000, oltre che in tantissimi titoli italiani, Monica Bellucci ha recitato anche in Matrix Reloaded e Revolution, nonché ne La Passione di Cristo di Mel Gibson.

Oltre alla Bellucci, sarà presente in studio anche Zucchero, finalmente in presenza dopo il collegamento dello scorso anno da casa. Il cantautore presenterà il suo nuovo album “Discover”, cantando anche qualche brano.

Inoltre, in vista della finale di sabato del programma di Milly Carlucci, a Domenica In ci sarà sicuramente spazio anche per Ballando con le stelle, con i protagonisti più apprezzati dal pubblico. Spazio poi al gioco del Musichiere e ad altri nomi a sorpresa ancora tenuti nascosti.

