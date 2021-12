Ecco alcune indiscrezioni per la puntata di oggi a Uomini e Donne: ricche novità per la dama Gemma Galgani che sembra aver ricevuto un bacio da Leonardo.

Secondo alcune indiscrezioni, la puntata di oggi a Uomini e Donne tornerà ad avere protagonista Gemma Galgani dopo l’assenza per Covid-19. Proprio la dama torinese andrà al centro studio e racconterà di un bacio con Leonardo. Che sia la volta buona?

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Cosa accadrà a Uomini e Donne oggi

Nella puntata di oggi tornerà al centro studio Gemma Galgani con il suo solito entusiasmo e romanticismo. Durante il periodo di positività al Covid, la dama torinese è stata assente fisicamente dalla trasmissione ma si è collegata da remoto. Proprio durante queste puntate Gemma conosce Leonardo che ha dichiarato di volerla conoscere appena sarebbe tornata in studio. Ora i due sono usciti e, dalle anticipazioni, sembra che tra i due ci sia stato anche un bacio. Sempre per il trono over si ripresenterà Marika che sta conoscendo Luigi nonostante i continui litigi con Armando Incarnato.

Per il trono classico, intanto, Matteo Ranieri si vive il trono in modo coinvolgente sopratutto nei confronti di Martina corteggiatrice che lo ha stregato. Roberta Ilaria Giusti deve ancora scegliere tra Luca e Samuele, chi sarà il fortunato? La scelta è stata già registrata ma ancora non andrà in onda.

Riproduzione riservata © 2021 - DG