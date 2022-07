Ecco quali sono le location di Diverso da chi?, divertente commedia con protagonisti Luca Argentero e Claudia Gerini.

Umberto Carteni, al suo esordio da regista per il cinema, ha subito fatto bingo, portando nelle sale una commedia divertente che ha saputo conquistare il pubblico e la critica: parliamo di Diverso da chi?. La trama ruota intorno a Pietro, un giovane politico gay candidato sindaco di Trieste e alla sua vice, Adele, una donna che, seppur sia dello stesso partita, è molto conservatrice e legata ai valori della famiglia tradizionale. Ma dopo diversi sconti i due inizieranno a conoscersi, apprezzarsi sempre di più fino a quando il loro rapporto non cambierà radicalmente. Vediamo ora quali sono le location di Diverso da chi?.

Diverso da chi?, le location del film

Diverso da chi? è ambientato a Trieste ed è proprio nel capoluogo di regione del Friuli Venezia-Giulia che è stato girato. Partiamo dalle sedi dei due partiti: quello di Pietro e Adele è stato costruito per il film su una banchina del porto di Trieste, mentre la sede del partito di Galeazzo, il candidato sindaco rivale, è uno dei palazzi della centrale e celebre Piazza Unità d’Italia.

Piazza dell’unità d’italia Trieste

Una scena simbolo di Diverso da chi? È quella del muro per dividere la città che Galeazzo vuole far costruire e mette al centro della sua campagna elettorale: il muro nella realtà non esiste ma è stato costruito e poi smantellato appositamente per il film in Piazza Luigi Amodeo Duca degli Abruzzi.

Altre scene sono state girate al Mercato Coperto di via Carducci, al Grand Hotel Duchi D’Aosta, al Circolo Canottieri Adria e ai Bagni Comunali.

Diverso da chi?, il cast del film

I due protagonisti principali di Diverso da chi?, ovvero Pietro e Adele, sono interpretati rispettivamente da Luca Argentero e da Claudia Gerini. Francesco Pannofino veste invece i panni di Galeazzo.

Completano il cast principale Filippo Nigro, Giuseppe Cederna, Antonio Catania, Rinaldo Rocco e Lucia Mascino.

Riproduzione riservata © 2022 - DG