Diletta Leotta ha conquistato I fan dei social mostrandosi con un sensuale bikini e la sua pancia all’ottavo mese di gravidanza.

Diletta Leotta si sta godendo le ultime settimane di vacanza prima di concentrarsi sul parto e i primi mesi insieme alla sua bambina (il cui nome è ancora top secret). Nelle ultime ore la conduttrice si è mostrata con un seducente bikini a fiori e ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi che l’hanno lodata per la sua bellezza e per la radiosità a lei conferita dalla gravidanza.

Diletta Leotta incinta in bikini

Diletta Leotta sembra essere più felice che mai e sui social ha conquistato tutti col suo pancione all’ottavo mese di gravidanza e un bikini a fiori. “Che Sirenetta!”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Sei stupenda!”, e ancora: “La maternità ti rende ancora più bella”.

La conduttrice dovrebbe dare alla luce sua figlia entro il 17 agosto e al momento lei e il fidanzato Loris Karius non hanno ancora svelato quale sarà il nome della bambina. In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sul suo arrivo e su come se la caverà la conduttrice nelle sue nuove vesti da mamma.