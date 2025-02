Sanremo 2025, la dieta dei cantanti in gara è restrittiva: ecco cosa mangiano

Cosa prevede la dieta dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025? Gli artisti seguono un regime alimentare rigido: ecco cosa mangiano.

Non solo gli sportivi, anche i cantanti sono chiamati a seguire una dieta particolare prima di eventi di un certo livello. In vista del Festival di Sanremo 2025, gli artisti in gara hanno modificato il proprio regime alimentare, ovviamente facendosi seguire da un esperto. Vediamo cosa mangiano e quali sono i cibi vietati.

La dieta dei cantanti del Festival di Sanremo 2025

In vista di performance impegnative, i cantanti sono chiamati a modificare la dieta. Questa regola vale anche per il Festival di Sanremo, che vede gli artisti in gara esibirsi sul palco dell’Ariston tutte le sere e fare prove estenuanti per una settimana. La prima regola che devono seguire è evitare cibi che provocano o facilitano il reflusso gastroesofageo. Si stima, infatti, che quasi tutti coloro che lavorano con la voce hanno a che fare con questa patologia.

Già prima dell’inizio di Sanremo, i cantanti smettono di mangiare alimenti che, in un modo o nell’altro, possono influenzare la malattia. Non solo, sono banditi anche i cibi che potrebbero creare infiammazioni o problematiche digestive. Pertanto, no a: pomodori, agrumi, cioccolato, latte e latticini, carni rosse, menta (caramelle comprese), spezie o pietanze speziate, grassi e ricette super condite.

Ogni cantante, ovviamente, segue una dieta studiata ad hoc da un professionista. Le preparazioni possono cambiare, ma lo scopo è uno: preservare la voce ed evitare disturbi a livello gastro-intestinale.

Non c’è dieta senza idratazione, soprattutto per gli artisti

Così come avviene per tutte le altre persone che seguono una dieta, la corretta idratazione è fondamentale. Prima e durante il Festival di Sanremo, gli artisti devono bere molta acqua naturale (no gassata), in modo da avere sempre la mucosa idratata. Possono consumare anche tisane lenitive, a patto che non siano bollenti. Sono banditi, invece, tutti gli alcolici perché facilitano il reflusso e provocano disidratazione. Anche il caffè e il te con teina sono sconsigliati.

Infine, quasi tutti gli esperti sono concordi nello sconsigliare il digiuno pre esibizione. E’ meglio non salire sul palco a stomaco vuoto, ma è bene consumare l’ultimo pasto, ovviamente non abbondante, almeno 1 ora e mezza prima della performance.