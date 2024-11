Emergono novità shock sul caso Diddy: le celebrità starebbero pagando per il silenzio delle presunte vittime.

Il rapper Diddy, nome d’arte di Sean Combs, è ancora al centro dello scandalo che coinvolge presunti festini a base di sesso, alcol e droga noti come “Freak Off” o “White Party”.

Attualmente detenuto con accuse di traffico sessuale e violenza, Diddy aspetta il processo fissato per il maggio 2025. Tuttavia, nuove rivelazioni continuano ad alimentare il clamore mediatico attorno alla sua figura.

A far discutere sono le recenti dichiarazioni del rapper Ray J, che nel documentario “The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Off” ha svelato un retroscena scioccante.

Caso Diddy: Ray J svela i retroscena dei festini

Durante un’intervista nel documentario di TMZ, Ray J ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di celebrità che avrebbero versato somme considerevoli alle presunte vittime dei festini di Diddy per evitare che testimoniassero in tribunale.

Questi festini, secondo le dichiarazioni delle vittime, avrebbero coinvolto persone di tutte le età, incluso minori.

Puff Daddy Sean Combs

Secondo Ray J, il pagamento delle vittime non sarebbe solamente un tentativo di insabbiare la verità, ma anche una strategia per proteggere altre figure influenti dal finire al centro di indagini penali e mediatiche.

I tentativi degli avvocati di Diddy di fermare ulteriori dichiarazioni

La difesa di Diddy ha immediatamente cercato di bloccare ulteriori interviste che potrebbero compromettere la neutralità della giuria in vista del processo.

I legali del produttore sostengono che le continue dichiarazioni sui media possano influenzare l’opinione pubblica e pregiudicare il processo.

Tuttavia, la richiesta degli avvocati è stata finora respinta, e le dichiarazioni delle presunte vittime continuano ad emergere in diversi canali mediatici.

La vicenda di Diddy e dei festini “Freak Off” si preannuncia come uno dei processi più seguiti dell’anno prossimo, e le rivelazioni di Ray J aggiungono un ulteriore livello di complessità.

Ora non ci resta che attendere ulteriori dettagli della complessa vicenda che ha infiammato lo showbiz.