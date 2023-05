La casa di Miranda Priestly de Il Diavolo veste Prada è stata messa in vendita: la dimora si trova a New York, nell’Upper East Side.

Ricordate la casa della temibile Miranda Priestly de Il Diavolo veste Prada? Da New York arrivano buone notizie: la dimora, di ben cinque piani più la terrazza, è stata messa in vendita. L’abitazione extra lusso, che è stata anche il set di alcune scene di Gossip Girl, è il sogno di molti.

Il Diavolo veste Prada: la casa di Miranda Priestly è in vendita

Buone notizie per i fan del film Il Diavolo veste Prada: la casa di Miranda Priestly, interpretata dalla bravissima Meryl Streep, è stata messa in vendita. L’abitazione si trova a New York, nel facoltoso quartiere dell’Upper East Side, sulla 73esima strada, e la trattativa è gestita da Coldwell Banker. Si tratta di una dimora extra lusso, composta da ben cinque piani più la terrazza, per un totale di 20 stanze.

La casa di Miranda Priestly non è apparsa solo in diverse scene de Il Diavolo veste Prada, ma anche in alcuni episodi di Gossip Girl. In quest’ultima produzione, ad esempio, è stata scelta anche per celebrare il matrimonio di Dan e Serena. Stiamo parlando, quindi, di una dimora che fa gola a molti, ma che in pochi potranno permettersi.

Costruita nel 1906 dal famoso architetto Stanford White, è stata ristrutturata recentemente mantenendo invariato l’aspetto che aveva ne Il Diavolo veste Prada. Suddivisa su cinque piani, presenta sette camere da letto e dieci bagni. Con i soffitti ad arco e un grande lampadario in vetro di Murano in salotto, la dimora vanta anche una terrazza con un mini campo da basket.

Quanto costa la dimora de Il Diavolo veste Prada?

Come già sottolineato, la vendita della casa de Il Diavolo veste Prada è gestita da Coldwell Banker. Quanti sognano di diventarne proprietari, a meno che abbiano a disposizione un conto corrente milionario, potranno soltanto continuare a immaginare di vestire i panni di Miranda Priestly. Per accaparrarsi la dimora bisogna sborsare 27,5 milioni di dollari.

