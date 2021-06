Diana De Feo, moglie di Emilio Fede ed ex senatrice, è morta: la donna si è spenta ad 84 anni nella sua dimora napoletana.

Lutto nel mondo della cultura italiana: è morta Diana De Feo. Giornalista ed ex inviata del Tg1, suo padre era stato uno stretto collaboratore di Palmiro Togliatti. Al momento del decesso, il marito Emilio Fede non era al suo fianco, ma la stava raggiungendo a Napoli per festeggiare insieme a lei il suo novantesimo compleanno.

Diana De Feo è morta: addio alla moglie di Emilio Fede

Nata a Torino il 9 marzo del 1937, Diana De Feo è morta. Giornalista ed ex inviata del TG1, la donna aveva 84 anni e, qualche tempo fa, aveva subito un intervento. Le sue condizioni di salute sembravano buone, tanto che stava affrontando la riabilitazione. Si è spenta a causa di un male contro il quale combatteva da un anno nella sua dimora napoletana, situata a Villa Lucia.

Nel corso della sua lunga carriera, Diana ha collaborato per anni alla rubrica L’Almanacco del giorno dopo. Una vita spesa nel mondo del giornalismo, ma con un piccolo passaggio in politica. Era il 2008 quando, su invito di Silvio Berlusconi, si candidò nella lista del Popolo della Libertà in Campania e, in seguito, diventò senatrice della Repubblica. Suo padre era Italo De Feo, che è stato segretario e stretto collaboratore di Palmiro Togliatti nonché vicepresidente della Rai e affermato giornalista e scrittore.

Ecco una delle ultime apparizioni di Diana in televisione nel programma La vita in diretta:

Le parole di Emilio Fede su Diana De Feo

Emilio Fede, intervistato dal Corriere della Sera, ha così commentato la morte di sua moglie: “Ha lottato sino alla fine con un coraggio enorme, non mi aspettavo che mancasse adesso: stavo per raggiungerla, da Milano a Napoli (dove De Feo viveva, ndr), per festeggiare con lei il mio novantesimo compleanno“. Lo storico conduttore del Tg 4 e Diana sono stati insieme per tanti anni e hanno avuto due figlie.

La De Feo lascia il marito Emilio, attualmente a Milano dopo aver superato gravi problemi fisici, le figlie Simona e Sveva, i cinque nipoti e una pronipote. I funerali si terranno giovedì 24 giugno 2021 a Napoli, nella chiesa di San Gennaro al Vomero.