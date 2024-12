Di Lorenzo, capitano del Napoli, debutta come attore: una svolta storica nella carriera del calciatore della Nazionale.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, stavolta ha lasciato proprio tutti senza parole. Questa volta, però, non si parla delle sue prestazioni calcistiche, bensì di un ruolo tutto nuovo per lui. Di Lorenzo farà infatti il suo debutto come attore nella serie TV italiana Uonderbois, prodotta da Disney+ e disponibile sulla piattaforma dal 6 dicembre.

La notizia, ufficializzata nelle ultime ore, ha entusiasmato i tifosi partenopei e gli appassionati di serie TV. Il calciatore parteciperà con un cameo che promette di divertire e sorprendere il pubblico, mostrando un lato inedito del capitano azzurro. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’inaspettata notizia.

Di Lorenzo in un cast d’eccezione e una Napoli protagonista

La serie Uonderbois si distingue per il suo legame profondo con Napoli, che fa da sfondo alla narrazione. Insieme a Giovanni Di Lorenzo, il cast vanta la presenza di volti noti come Nino D’Angelo e una colonna sonora che include brani del rapper Geolier.

Per Di Lorenzo, si tratta di un’esperienza unica che va oltre il campo da calcio che gli consentirà di mettersi alla prova in un ruolo inedito. Nonostante si tratti di un semplice cameo, la sua presenza ha già attirato molta attenzione e dimostra quanto il capitano sia una figura amata e versatile.

Di Lorenzo: una carriera in continua evoluzione

Con questo debutto, Giovanni Di Lorenzo aggiunge un tassello alla sua carriera, già ricca di successi sportivi. La sua partecipazione alla serie non è solo una novità per i tifosi, ma rappresenta anche un modo per celebrare Napoli e il suo capitano attraverso un progetto che unisce sport, cultura e intrattenimento.

Disponibile su Disney+ dal 6 dicembre, Uonderbois è una serie che saprà conquistare il pubblico e regalare un sorriso ai fan del Napoli, che potranno vedere il loro capitano sotto una nuova luce.