La modella venezuelana sembra non apprezzare la sua rivale in amore Soleil, sopratutto nel lato igienico dandole della donna “sporca”.

Parlando con Miriana Trevisan, Delia Duran ha fatto delle insinuazioni sulla pulizia di Soleil Sorge. La neo-gieffina sembra non andare d’accordo con la sua rivale in amore, e l’amicizia tanto decantata dal web non sembra esserci. A conferma di questo, è proprio l’insinuazione della modella che definisce “donna sporca” l’influencer italo-americana.

Le dichiarazioni di Delia Duran

Come riporta Blogtivvu, Delia Duran parlando con Miriana Trevisan dice che Soleil è entrata nel bagno e non ha pulito: “Indovina chi è andato in bagno prima? Sole, è andata in bagno Sole, è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva proprio dal bagno. Giuro, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza. Eh ragazzi è sporca quella donna, Madonna! “

A questa affermazione, Miriana rimane abbastanza basita e replica così alla moglie di Alex Belli: “Dai non ci credo! Magari è stato Giucas, dai non mi sembra…” Che sia stata Soleil o meno, sembra proprio che tra le due non scorra buon sangue e la situazione non è destinata a cambiare, almeno per il momento.

