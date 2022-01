Il gieffino ha fatto sa spalla al tenore nella vicenda che la vedeva coinvolta in frasi “razziste” verso Lulù Selassiè, ma l’attore la mette in guardia.

Come riportato su Biccy.it Davide Silvestri mette in guardia Katia Ricciarelli che se dovesse fare un altro errore come quello con Lulù, non avrà più il suo appoggio. L’attore infatti ha difeso il tenore ma se dovesse continuare si distaccherebbe completamente.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Le dichiarazioni di Davide Silvestri

“Se dovesse riaccadere però non potrò più difenderti. Se dovesse riaccadere io non posso difenderti un’altra volta. Perché sarebbe andare contro il mio pensiero…Per me però sei sempre la numero uno. In ogni caso non fare cavolate, ci penso io a te sei fai altri scivoloni. Ti sto avvisando, lo anticipo adesso“.

Con queste parole Davide Silvestri chiarisce la sua posizione nei confronti di Katia Ricciarelli. La risposta del tenore non si fa attendere e dichiara: “Io ti ringrazio tanto perché il tuo voto è stato una dimostrazione d’affetto in un momento cruciale…Gesto che non dimenticherò. Ricordati che la brutta scena l’hanno fatta tutti, e da me il Grande Fratello Vip vuole verità“.

La stoccata finale del tenore non fa capire se si sia realmente pentita di ciò che ha detto a Lulù e se sia consapevole della gravità dell’accaduto. In ogni caso, vedremo lo sviluppo della situazione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG