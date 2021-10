Per celebrare il Day Of The Girl, David Beckham ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram una breve lista delle ragazze che ammira profondamente.

David Beckham festeggia a modo suo il Day Of The Girl (traducibile grossomodo con “la giornata delle ragazze”). “Voglio celebrare tutte le ragazze che hanno abbattuto barriere e lavorato duramente per un cambiamento positivo” ha scritto l’ex calciatore inglese nella didascalia del suo ultimo post pubblicato sul suo profilo di Instagram. La sua intenzione è quella di stilare una piccola lista di tutte le ragazze che, secondo lui, al meglio incarnano questi valori. Inoltre, come lui stesso spiega, “queste ragazze con la loro determinazione sono una fonte d’ispirazione per mia figlia Harper”.

Ad accompagnare la didascalia ecco una lunga serie di foto, inaugurata da un selfie di Beckham insieme alla figlia. Poi ecco i nomi: la giovanissima Sky Brown, skater e surfista nonché campionessa olimpica ai Giochi di Tokyo 2020, l’intera nazionale femminile inglese di calcio, la tennista britannica Emma Raducanu, la star del cinema Zendaya, che ha recentemente preso parte nel colossal diretto da Denis Villeneuve “Dune”.

E poi ancora l’attivista e vincitrice del Premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, la poetessa e attivista statunitense Amanda Gorman e infine, ultima ma di certo non per importanza, la cantante Billie Eilish.