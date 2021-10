Paola Perego ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Vero in cui parla della sua nuova avventura al timone di Citofonare Rai 2, dove sarà affiancata a Simona Ventura.

Un nuovo progetto appare all’orizzonte per Parola Perego, da affrontare con tutta la determinazione, la tenacia e l’acume che ha già dimostrato di possedere innumerevoli volte nel corso della sua lunga e illustre carriera. Un progetto che, tra l’altro, non dovrà affrontare da sola: eh sì, perché insieme a lei al timone di Citofonare Rai 2, il nuovo show domenicale in onda sull’omonima rete alle ore 11:15, ci sarà anche Simona Ventura. Quest’ultima già un mesetto fa circa aveva voluto rendere pubblica la sua gioia nel lavorare fianco a fianco con la Perego, scrivendo su Twitter “Sono serena, felice di lavorare con Paola Perego in un gruppo coeso, che sembra già una famiglia!”

Ora è il turno della Perego di parlare del rapporto con l’altra conduttrice, e della nuova avventura che le aspetta. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vero, infatti, spiega come “Io e Simona siamo la dimostrazione che le donne intelligenti possono fare squadra“: una dichiarazione che ovviamente va a rinforzare le parole della collega del mese scorso. Una strada che porta a una cooperazione lunga e florida, mentre, sempre secondo le parole della conduttrice, “chi ha poca testa vuole solamente primeggiare.”