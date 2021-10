Andrea Damante ed Elisa Vicari festeggiano il primo anniversario ed entrambi hanno voluto celebrare l’occasione raccogliendo in una raccolta di scatti alcuni momenti del tempo passato insieme.

Andrea Damante ed Elisa Vicari hanno recentemente festeggiato il primo anniversario della loro storia d’amore. Per riassumere tutte le avventure passate insieme e condividere la felicità di questa occasione con i propri seguaci, i due hanno deciso di dedicarsi a vicenda una raccolta degli scatti più significativi. Entrambi, chiaramente, hanno deciso di pubblicarli sui rispettivi profili Instagram.

“Un anno di noi in giro per il mondo” ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne nella didascalia del suo post. “Ti amo amore mio”. E c’è da dire che sicuramente mai parole furono più azzeccate di queste: la collezione di scatti scelta da Andrea Damante ritrae la coppia su spiagge da sogno, al cospetto di grattacieli enormi e anche in avventure più “pelose” insieme ai loro cani. Elisa Vicari, dal canto suo, scrive invece “Alcuni momenti indimenticabili di questo anno passato insieme pieno d’amore e felicità.. buon anniversario amore della mia vita” per la sua raccolta di foto. Una particolare coincidenza è che la sola foto scelta da entrambi è quella dove lei è in spalla a lui, sul litorale bianco di una spiaggia tropicale: che siano particolarmente legati a questo scatto?