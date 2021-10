Bianca Atzei confessa ai suoi fan tramite un post sul suo profilo di Instagram l’immenso dolore che sta attraversando: perdere il figlio di cui era in attesa.

“Ho sempre condiviso con voi ogni parte importante della mia vita, perché ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare ed espresso ciò che provavo dentro” scrive Bianca Atzei nel suo ultimo post su Instagram. Non ci sono foto, né didascalie, solamente tre pagine di parole scritte in nero su bianco. Parole lapidarie, che lasciano intendere dolore e speranza, ma soprattutto il gran coraggio necessario a condividere questo tipo di sofferenze. “Non importa per quanti giorni devi farti le punture di ormoni in pancia”, scrive poco più avanti la cantante, riferendosi alle difficoltà che riscontrato nell’avere un bambino “vai avanti positiva e felice perché ti aggrappi a quel 35% di possibilità di rimanere incinta“.

Dopo questo lungo percorso, irto di dubbi e timori, finalmente Bianca Atzei riesce a rimanere incinta del figlio che tanto desiderava. Una gioia, tuttavia, che proprio mentre bruciava nella maniera più intensa si è tramutata in fredda cenere. “Quella felicità è sparita nel momento in cui la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente“.

Bianca Atzei, facendo gran dimostrazione di carattere, coglie l’occasione per porgere la sua solidarietà a tutte le donne che hanno dovuto affrontare una situazione come questa. “Tantissime donne hanno affrontato e affrontano questo dolore e ora so che cosa si prova e cosa vuol dire passare, in un battito di ciglia, dalla felicità più grande alla sofferenza più forte. Bisogna solo andare avanti.” Poi i ringraziamenti: al compagno e ai genitori, che la fanno sentire protetta e amata, ai dottori, a tutti coloro che le hanno espresso il loro affetto e le loro rassicurazioni. E, infine, ancora un messaggio di speranza: “Tengo ancora vivo il sogno di poter diventare mamma. Torno a sorridere.”