Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sono stati pizzicati a Londra mentre si godevano la loro prima uscita insieme alla piccola Sienna Elizabeth.

Beatrice di York, nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi sono recentemente stati pizzicati dai paparazzi d’oltremanica mentre si godevano una passeggiata nel centro di Londra. La coppia, tuttavia, non era affatto sola: insieme a loro ecco la piccola Sienna Elizabeth, nata solamente il 18 di settembre, a riparo dalla brezza pungente londinese nella sua bella carrozzina. Si tratta della prima uscita in pubblico della coppia in compagnia della figlioletta neonata, e ovviamente è bastato questo semplice scatto a far intenerire i cuori di tutti i sudditi del regno (e non solo).

Grandi sorrisi sia per Beatrice di York che per Edoardo Mapelli Mozzi, che senza ombra di dubbio si stanno godendo uno dei momenti più magici dell’essere genitori, e cioè quel breve periodo in cui i figli crescono così in fretta che è possibile osservare i progressi da un giorno all’altro. Nei commenti del post, in molti augurano buona salute e tanta felicità alla giovane coppia e alla piccola Sienna Elizabeth, e altri invece, con una vena più ironica, scrivono di quanto sia bello vedere anche i membri della Royal Family passeggiare senza essere truccati o pettinati di tutto punto.