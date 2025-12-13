Da Rai a Netflix: tutte le date di partenza delle serie TV e fiction più attese del 2026

Tra nuovi titoli e sequel: scopriamo tutte le date di partenza delle serie TV e fiction più attese del 2026.
Tra Rai, Canale 5, Netflix, Prime Video e via dicendo, sono tante le serie TV e le fiction più attese del 2026. Alcuni titoli debutteranno proprio nei primi giorni del nuovo anno, mentre per altri dovremo aspettare un po’ di più. Scopriamo tutte le date di partenza.
Serie TV e fiction più attese del 2026: le date di partenza
Ormai non ci sono più dubbi: serie TV e fiction sono i ‘prodotti’ più amati dal grande pubblico. Che vengano trasmesse dai canali tradizionali o dalle piattaforme streaming poco conta, il successo (ammesso trama e cast siano meritevoli) è assicurato. Tra i titoli più attesi del 2026 ce ne sono diversi, alcuni al debutto altri già apprezzati nei capitoli precedenti. Di seguito, tutte le date di partenza divise per “emittente”.
Rai
- Se fossi te – 28 dicembre 2025
- Prima di noi – 4 gennaio 2026
- Don Matteo 15 – 8 gennaio 2026
- L’Invisibile – 12 gennaio 2026
- Cuori 3 – 8 febbraio 2026
- Doc – Nelle tue mani 4 – primavera 2026
- Guerrieri – La regola dell’equilibrio – gennaio 2026
- Una famiglia imperfetta – 2026
Mediaset
- A testa alta – Il coraggio di una donna – 2026
- Alex Bravo – Poliziotto a modo suo – 2026
- I Cesaroni 7 – febbraio 2026
- Una nuova vita – 2026
- Vanina – Un vicequestore a Catania 2 – 2026
Netflix
- Man vs Baby – 11 dicembre 2025
- Emily in Paris 5 – 18 dicembre 2025
- Stranger Things 5 – 26 dicembre 2025 la seconda parte – 1° gennaio 2026 il finale
- Run Away – 1 gennaio 2026
- His & Hers – 8 gennaio 2026
- I sette quadranti di Agatha Christie – 15 gennaio 2026
- Finding Her Edge – Passione sul ghiaccio – 22 gennaio 2026
- Bridgerton 4 – prima parte 29 gennaio 2026 – seconda parte 26 febbraio 2026
- Avvocato di difesa 4 – 5 febbraio 2026
- Motorvalley – 10 febbraio 2026
- One Piece 2 – 10 marzo 2026
- Berlino e la dama con l’ermellino – 15 maggio 2026
- Avatar – La leggenda di Aang – 2026
- Chiaroscuro – 2026
- La legge di Lidia Poët 3 – 2026
- Lupin 4 – autunno 2026
- Nobody Wants This 3 – 2026
- Outer Banks 5 – 2026
- The Gentlemen 2 – 2026
Prime Video
- Fallout 2 – 17 dicembre 2025
- Gigolò per caso 2 – La sex guru – 2 gennaio 2026
- Alex Cross 2 – 11 febbraio 2026
- 56 Giorni – 18 febbraio 2026
- Scarpetta – 11 marzo 2026
- The Boys 5 – 8 aprile 2026
- L’estate dei segreti perduti 2 – 2026
- Mr. & Mrs. Smith 2 – 2026
- The Night Manager 2 – 2026
- Young Sherlock – 2026
Sky/Now
- Amadeus – 23 dicembre 2025
- Gomorra – Le origini – 9 gennaio 2026
- The Paper – inizio 2026
- Avvocato Ligas – marzo 2026
- Atomic – 2026
- Euphoria 3 – 2026
- Gucci – Fine dei giochi – 2026
- House of the Dragon 3 – 2026
- Lockerbie – 2026
- Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 – autunno 2026
- Piedone – Uno sbirro a Napoli 2 – 2026
- Prisoner – 2026
- Rosa Elettrica – 2026
- Under Salt Marsh – 2026
- War – 2026
Disney+
- A Thousand Blows 2 – 9 gennaio 2026
- Tell Me Lies 3 – 13 gennaio 2026
- The Beauty – 22 gennaio 2026
- Wonder Man – 26 gennaio 2026
- Vision Quest – fine 2026
- American Love Story – 14 febbraio 2026
- Paradise 2 – 23 febbraio 2026
- Daredevil: Rinascita 2 – marzo 2026
- Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere 2 – autunno 2026
- Rivals 2 – 2026
- X-Men ’97 2 – estate 2026
HBO Max
- Industry 4 – 13 gennaio 2026
- A Knight of the Seven Kingdoms – 18 gennaio 2026
- Portobello – 20 febbraio 2026
- Half Man – 2026
- Harry Potter – 2027
Paramount+
- Little Disasters – 11 dicembre 2025
- Girl Taken – 8 gennaio 2026
- Star Trek: Starfleet Academy – 15 gennaio 2026
- Marshals – primavera 2026
Apple Tv
- Teheran 3 – 9 gennaio 2026
- Hijack 2 – 14 gennaio 2026
- Nettare degli dei 2 – 21 gennaio 2026
- Shrinking 3 – 28 gennaio 2026
- L’ultima cosa che mi ha detto 2 – 20 febbraio 2026
- Your Friends & Neighbors 2 – 3 aprile 2026
- Margo ha problemi di soldi – 15 aprile 2026
- I’m Glad My Mom Died – 2026
- Profilo privato (The Savant) – 2026
- Sugar 2 – 2026
- The Morning Show 5 – 2026
- The Off Weeks – 2026
- The Wanted Man – 2026