Da Rai a Netflix: tutte le date di partenza delle serie TV e fiction più attese del 2026

Tra nuovi titoli e sequel: scopriamo tutte le date di partenza delle serie TV e fiction più attese del 2026.

Tra Rai, Canale 5, Netflix, Prime Video e via dicendo, sono tante le serie TV e le fiction più attese del 2026. Alcuni titoli debutteranno proprio nei primi giorni del nuovo anno, mentre per altri dovremo aspettare un po’ di più. Scopriamo tutte le date di partenza.

Serie TV e fiction più attese del 2026: le date di partenza

Ormai non ci sono più dubbi: serie TV e fiction sono i ‘prodotti’ più amati dal grande pubblico. Che vengano trasmesse dai canali tradizionali o dalle piattaforme streaming poco conta, il successo (ammesso trama e cast siano meritevoli) è assicurato. Tra i titoli più attesi del 2026 ce ne sono diversi, alcuni al debutto altri già apprezzati nei capitoli precedenti. Di seguito, tutte le date di partenza divise per “emittente”.

Rai

Se fossi te – 28 dicembre 2025

Prima di noi – 4 gennaio 2026

Don Matteo 15 – 8 gennaio 2026

L’Invisibile – 12 gennaio 2026

Cuori 3 – 8 febbraio 2026

Doc – Nelle tue mani 4 – primavera 2026

Guerrieri – La regola dell’equilibrio – gennaio 2026

Una famiglia imperfetta – 2026

Mediaset

A testa alta – Il coraggio di una donna – 2026

Alex Bravo – Poliziotto a modo suo – 2026

I Cesaroni 7 – febbraio 2026

Una nuova vita – 2026

Vanina – Un vicequestore a Catania 2 – 2026

Netflix

Man vs Baby – 11 dicembre 2025

Emily in Paris 5 – 18 dicembre 2025

Stranger Things 5 – 26 dicembre 2025 la seconda parte – 1° gennaio 2026 il finale

Run Away – 1 gennaio 2026

His & Hers – 8 gennaio 2026

I sette quadranti di Agatha Christie – 15 gennaio 2026

Finding Her Edge – Passione sul ghiaccio – 22 gennaio 2026

Bridgerton 4 – prima parte 29 gennaio 2026 – seconda parte 26 febbraio 2026

Avvocato di difesa 4 – 5 febbraio 2026

Motorvalley – 10 febbraio 2026

One Piece 2 – 10 marzo 2026

Berlino e la dama con l’ermellino – 15 maggio 2026

Avatar – La leggenda di Aang – 2026

Chiaroscuro – 2026

La legge di Lidia Poët 3 – 2026

Lupin 4 – autunno 2026

Nobody Wants This 3 – 2026

Outer Banks 5 – 2026

The Gentlemen 2 – 2026

Prime Video

Fallout 2 – 17 dicembre 2025

Gigolò per caso 2 – La sex guru – 2 gennaio 2026

Alex Cross 2 – 11 febbraio 2026

56 Giorni – 18 febbraio 2026

Scarpetta – 11 marzo 2026

The Boys 5 – 8 aprile 2026

L’estate dei segreti perduti 2 – 2026

Mr. & Mrs. Smith 2 – 2026

The Night Manager 2 – 2026

Young Sherlock – 2026

Sky/Now

Amadeus – 23 dicembre 2025

Gomorra – Le origini – 9 gennaio 2026

The Paper – inizio 2026

Avvocato Ligas – marzo 2026

Atomic – 2026

Euphoria 3 – 2026

Gucci – Fine dei giochi – 2026

House of the Dragon 3 – 2026

Lockerbie – 2026

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 – autunno 2026

Piedone – Uno sbirro a Napoli 2 – 2026

Prisoner – 2026

Rosa Elettrica – 2026

Under Salt Marsh – 2026

War – 2026

Disney+

A Thousand Blows 2 – 9 gennaio 2026

Tell Me Lies 3 – 13 gennaio 2026

The Beauty – 22 gennaio 2026

Wonder Man – 26 gennaio 2026

Vision Quest – fine 2026

American Love Story – 14 febbraio 2026

Paradise 2 – 23 febbraio 2026

Daredevil: Rinascita 2 – marzo 2026

Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere 2 – autunno 2026

Rivals 2 – 2026

X-Men ’97 2 – estate 2026

HBO Max

Industry 4 – 13 gennaio 2026

A Knight of the Seven Kingdoms – 18 gennaio 2026

Portobello – 20 febbraio 2026

Half Man – 2026

Harry Potter – 2027

Paramount+

Little Disasters – 11 dicembre 2025

Girl Taken – 8 gennaio 2026

Star Trek: Starfleet Academy – 15 gennaio 2026

Marshals – primavera 2026

Apple Tv