Il noto chef Damiano Carrara, insieme alla moglie, sono stati protagonisti di un dolcissimo gender reveal party mostrato anche sui social.

Presto genitori, Damiano Carrara e sua moglie, Chiara Maggenti. La coppia, molto apprezzata e seguita, dopo aver annunciato l’arrivo di un bebè poche settimane fa, in queste ore ha mostrato sui social il gender reveal party fatto per annunciare il sesso del nascituro.

Damiano Carrara, il gender reveal party social

“Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando ed aspettando con trepidazione di scoprirlo per sognarti ed immaginarti più concretamente nell’attesa”, ha esordito lo chef nella didascalia di un video in cui, appunto, insieme alla moglie stava per scoprire il sesso del futuro nascituro.

I due, con una torta, l’hanno tagliata per vedere il colore al suo interno. Damiano e Chiara hanno quindi scoperto di aspettare una bambina: “Abbiamo deciso di scoprirlo nella nostra casa, solo noi due (e Paco) emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della nostra vita che cela la scoperta più dolce… sarai l’amore più grande della nostra vita piccola nostra. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte”, le parole di Carrara a conclusione del post.

Il futuro da genitori

La coppia aveva svelato in anticipo, a Chi, il sesso del piccolo in arrivo spiegando anche come si comporteranno da genitori. “Un papà che la vizia dalla mattina alla sera. E’ una cosa indescrivibile, mi viene da piangere solo a pensarci, non mi ci fa’ pensa’, sarà un casino, sono fregato”, ha detto Damiano.

Dal canto sui la Maggenti ha aggiunto: “Sarà la cocchina di papà, lo so, lui è super affettuoso. Quanto a me, cercherò di fare quello che mia madre ha fatto con me: essere sempre presente, essere mamma, amica, aiuto e sostegno nella vita”.