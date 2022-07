Scopriamo chi è Chiara Maggenti, diventata nel 2022 la moglie dello chef e conduttore televisivo Damiano Carrara.

Era rimasta nascosta per molto tempo la sua identità, ma nel marzo del 2021 lo chef e giudice di Bake Off Italia Damiano Carrara ha rivelato chi è la sua compagna di vita. Il nome è quello di Chiara Maggenti, e i due, nel luglio del 2022, sono convolati a nozze. Se siete curiosi di scoprire qualcosa di più su di lei e di come abbia rubato il cuore al giudice tv, ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su Chiara Maggenti e sulla sua vita privata.

Chi è Chiara Maggenti, la biografia

Sulla biografia di Chiara Maggenti non abbiamo informazioni precise: non si conosce con precisione la sua data di nascita né il suo segno zodiacale, ma sappiamo che la ragazza è originaria della Toscana ed è nata a Lucca il 25 novembre del 1989 (sotto il segno del Sagittario).

Chiara Maggenti, vita privata (e dove vive)

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che vive a Lucca e come lavoro fa la general manager di un suo atelier. Dal suo profilo Instagram capiamo che è una ragazza molto semplice e assai legata alla sua famiglia. Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale è dal 2021 che è stata ufficializzata la sua storia con Damiano Carrara, il quale, via Instagram, ha anche annunciato le nozze con la giovane scrivendo questo post:

“Ha detto si! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala.

Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”.

Il 10 luglio del 2022 i due sono convolati a nozze, nella splendida location di un borgo antico in provincia di Pisa.

Chi è Damiano Carrara, il marito di Chiara Maggenti

Damiano Carrara è nato a Lucca il 22 settembre del 1985 sotto il segno della Vergine. Nonostante i suoi studi nel settore metalmeccanico il giovane si è sempre dedicato alla sua grande passione per la cucina, riuscendo a realizzarsi e a diventare un pasticcere di successo non solo in Italia. Dal 2008 si è infatti stabilito in California, dove insieme al fratello Massimiliano, ha aperto la pasticceria Carrara Pastries a Moorpark. Nel 2015 ha poi partecipato alla prima stagione del talent show Spring Baking Championship classificandosi secondo e nel 2017 lo abbiamo visto anche nelle vesti di giudice di Bake Off Italia.

Chiara Maggenti, 2 curiosità

-Possiede un cane di razza pincher e di nome Paco a cui è molto legata.

-È una grande appassionata di cucina e del buon cibo. Le piace molto in particolare il cibo asiatico.

