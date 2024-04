Simpatica gag social per Chiara Nasti e il suo piccolo Thiago. L’influencer ha svelato alcuni particolari della vita tra mamma e figlio.

Seguitissima sui social, Chiara Nasti sta mostrando molto spesso alcuni momenti della sua vita da mamma del piccolo Thiago, avuto dal marito Mattia Zaccagni. La donna, nelle ultime ore, ha svelato che il bimbo, in certe situazioni, è un po’ biricchino e la obbliga a lavarlo diverse volte al giorno.

Chiara Nasti, il piccolo Thiago e la doccia

Chiara Nasti

Chiara Nasti, dopo l’arrivo del piccolo Thiago, ha mostrato ai suoi fan di essere una madre super impegnata con il suo bimbo, definito il principino di casa. Al netto della vivace personalità del figlio di Zaccagni, descritto come un vero angioletto, la donna ha raccontato anche il lato “pestifero” del piccolo.

Nelle storie Instagram, infatti, la bella Chiara ha fatto vedere alcuni dei momenti che trascorre con il bambino senza l’ausilio della baby-sitter. Tra questi, anche le tante docce a cui il bimbo “è obbligato”.

A spiegare meglio questa situazione sono state le stesse stories della influencer che vedono Thiago protagonista, seduto sul seggiolone per il pranzo, intento a mangiare una fetta biscottata che finisce molto spesso sulla sua testa provocando conseguenti macchie sul corpo e sui vestiti.

Proprio per questo la Nasti ha scritto: “Ma stiamo scherzando? La doccia almeno 3 volte al giorno”. In questo senso il riferimento è proprio al fatto che il bimbo giochi spesso anche col cibo e si sporchi parecchio.

Di seguito anche un recente post Instagram della bella famigliola:

Il retroscena sul primo figlio

In dolce attesa del secondo bebè, alcuni giorni fa la Nasti aveva raccontato dei retroscena sul primogenito. In particolare sul modo in cui lei e Zaccagni aveva scoperto di attendere il primo figlio.

L’influencer aveva spiegato: “Come dissi a Mattia di Thiago? In realtà in modo bruttissimo. Andai in panico e glielo dissi su WhatsApp”, aveva detto. “Un modo davvero orribile, tanto che mi disse ”la prossima volta che succederà, non dirmelo più così'”.